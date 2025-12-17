Attualmente esistono 9 film della saga Non aprite quella porta (titolo originale: The Texas Chainsaw Massacre), realizzati tra il 1974 e il 2022. La serie include sequel, prequel e reboot, con trame collegate direttamente o liberamente ispirate al film originale.
Cronologia completa dei film “Non aprite quella porta”
1. Film originali e sequel diretti
- 1974 – Non aprite quella porta
Regia: Tobe Hooper. Il film che ha dato origine alla saga.
- 1986 – Non aprite quella porta – Parte 2
Sequel diretto, con toni più grotteschi e satirici.
- 1990 – Non aprite quella porta III
Nuova storia con continuità solo parziale rispetto ai primi due.
- 1994 – Non aprite quella porta IV (The Next Generation)
Con Renée Zellweger e Matthew McConaughey. Versione alternativa del primo film.
2. Reboot e prequel
- 2003 – Non aprite quella porta
Remake diretto del film originale, con Jessica Biel.
- 2006 – Non aprite quella porta: L’inizio
Prequel del remake del 2003, narra le origini di Leatherface.
3. Nuova linea narrativa
- 2013 – Non aprite quella porta 3D
Sequel diretto del film del 1974, ignora i capitoli intermedi.
- 2017 – Leatherface
Prequel ambientato prima del film originale del 1974.
- 2022 – Non aprite quella porta (Texas Chainsaw Massacre)
Altro sequel diretto del primo film, con Sally Hardesty tra i personaggi principali.
Ordine cronologico degli eventi nella saga
- Leatherface (2017) – Origini del protagonista
- Non aprite quella porta: L’inizio (2006)
- Non aprite quella porta (2003)
- Non aprite quella porta (1974)
- Non aprite quella porta 3D (2013)
- Non aprite quella porta (2022)
Nota: gli altri film (1986, 1990, 1994) seguono continuità separate o alternative.
Curiosità sulla saga
- Il personaggio di Leatherface è ispirato al vero serial killer Ed Gein.
- I film hanno influenzato il genere horror slasher a livello mondiale.
- Ogni reboot ha reinterpretato il mito con stili e ambientazioni diverse.
- La serie ha spesso diviso la critica, ma ha un ampio seguito di fan.
FAQ – Domande frequenti
Quanti attori hanno interpretato Leatherface?
Almeno otto attori diversi hanno interpretato Leatherface, tra cui Gunnar Hansen (1974) e Mark Burnham (2022).
- Come trasformare un libro in un film
- Come si gira una scena di un film: guida completa passo dopo passo
- Come si dice “girare un film” in inglese: guida completa al termine corretto e all’uso
Qual è il film più apprezzato della saga?
Il film del 1974, diretto da Tobe Hooper, è considerato il migliore dalla critica e dai fan.
Esistono serie TV o spin-off della saga?
Attualmente non esistono serie TV ufficiali o spin-off legati direttamente alla saga cinematografica.
FONTI