Intrattenimento

Quanti film “Non aprite quella porta” esistono?

Antonio Capobianco
quanti-film-non-aprite-quella-porta

Attualmente esistono 9 film della saga Non aprite quella porta (titolo originale: The Texas Chainsaw Massacre), realizzati tra il 1974 e il 2022. La serie include sequel, prequel e reboot, con trame collegate direttamente o liberamente ispirate al film originale.

quanti-film-non-aprite-quella-porta

Cronologia completa dei film “Non aprite quella porta”

1. Film originali e sequel diretti

  • 1974 – Non aprite quella porta
    Regia: Tobe Hooper. Il film che ha dato origine alla saga.
  • 1986 – Non aprite quella porta – Parte 2
    Sequel diretto, con toni più grotteschi e satirici.
  • 1990 – Non aprite quella porta III
    Nuova storia con continuità solo parziale rispetto ai primi due.
  • 1994 – Non aprite quella porta IV (The Next Generation)
    Con Renée Zellweger e Matthew McConaughey. Versione alternativa del primo film.

2. Reboot e prequel

  • 2003 – Non aprite quella porta
    Remake diretto del film originale, con Jessica Biel.
  • 2006 – Non aprite quella porta: L’inizio
    Prequel del remake del 2003, narra le origini di Leatherface.

3. Nuova linea narrativa

  • 2013 – Non aprite quella porta 3D
    Sequel diretto del film del 1974, ignora i capitoli intermedi.
  • 2017 – Leatherface
    Prequel ambientato prima del film originale del 1974.
  • 2022 – Non aprite quella porta (Texas Chainsaw Massacre)
    Altro sequel diretto del primo film, con Sally Hardesty tra i personaggi principali.

Ordine cronologico degli eventi nella saga

  1. Leatherface (2017) – Origini del protagonista
  2. Non aprite quella porta: L’inizio (2006)
  3. Non aprite quella porta (2003)
  4. Non aprite quella porta (1974)
  5. Non aprite quella porta 3D (2013)
  6. Non aprite quella porta (2022)

Nota: gli altri film (1986, 1990, 1994) seguono continuità separate o alternative.

Curiosità sulla saga

  • Il personaggio di Leatherface è ispirato al vero serial killer Ed Gein.
  • I film hanno influenzato il genere horror slasher a livello mondiale.
  • Ogni reboot ha reinterpretato il mito con stili e ambientazioni diverse.
  • La serie ha spesso diviso la critica, ma ha un ampio seguito di fan.

FAQ – Domande frequenti

Quanti attori hanno interpretato Leatherface?

Almeno otto attori diversi hanno interpretato Leatherface, tra cui Gunnar Hansen (1974) e Mark Burnham (2022).

Potrebbe interessarti anche:

Qual è il film più apprezzato della saga?

Il film del 1974, diretto da Tobe Hooper, è considerato il migliore dalla critica e dai fan.

Esistono serie TV o spin-off della saga?

Attualmente non esistono serie TV ufficiali o spin-off legati direttamente alla saga cinematografica.

FONTI

By Antonio Capobianco

Autore e articolista con una passione per l’informazione chiara, verificata e accessibile. Scrivo per aiutare i lettori a orientarsi tra notizie, approfondimenti e curiosità che contano davvero. Mi occupo di attualità, tecnologia, cultura digitale e tutto ciò che ha un impatto reale sul nostro quotidiano. Il mio obiettivo? Offrire contenuti utili, ben documentati e scritti con un linguaggio semplice ma autorevole.

Leggi anche