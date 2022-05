Quello che non sai sulla vitamina C e la salute cardiovascolare

La vitamina C non ha solo un effetto benefico sul nostro sistema immunitario, ma produce notevoli benefici anche per la salute cardiovascolare.

I numerosi effetti benefici della Vitamina C

La vitamina C ci collega automaticamente ad immagini di un bicchiere di succo d’arancia o di un pacchetto di pillole vitaminiche, utilizzata in particolar modo per il sistema immunitario.

Ma, secondo un rapporto pubblicato da Mind Your Body Green, restringere i benefici della vitamina C esclusivamente al sistema immunitario, sminuisce molto le altre eccezionali proprietà e funzioni di questa potente vitamina.

La vitamina C sostiene anche la salute della pelle, delle articolazioni e degli occhi, migliora persino l’umore ed è un componente vitale di uno degli organi più importanti del corpo, il cuore.

La Vitamina C e la salute cardiovascolare

La vitamina C è piena di sorprese, in particolare il modo in cui supporta la salute cardiovascolare.

La vitamina C è coinvolta in diversi aspetti del sistema cardiovascolare.

La ricerca suggerisce che l’integrazione di vitamina C svolge un ruolo nel mantenimento della pressione sanguigna sana, grazie in parte al ruolo vitale essenziale della vitamina nella produzione di collagene.

La vitamina C è essenziale per la sintesi del collagene. E mentre fa miracoli per la salute di pelle, capelli e unghie, il collagene è essenziale anche in altre parti del corpo, come le arterie.

Con un adeguato apporto di vitamina C, la produzione di collagene consente arterie flessibili e sane, essenziali per facilitare la dilatazione dei vasi sanguigni e mantenere un livello di pressione sanguigna sano.

L’endotelio è una sottile membrana costituita da cellule endoteliali che rivestono il cuore e i vasi sanguigni.

Il corpo umano dipende dal corretto funzionamento dell’endotelio, che regola il passaggio di cellule e materiali dal sangue ad altri tessuti e controlla la costrizione e la dilatazione dei vasi sanguigni.

Secondo una revisione della ricerca sulla rivista Atherosclerosis, l’integrazione di vitamina C promuove la salute generale e la funzione endoteliale.

La vitamina C migliora anche l’attività antiossidante per proteggere il tessuto altamente attivo del rivestimento del cuore.

I radicali liberi prendono di mira l’endotelio, ma la vitamina C antiossidante aiuta a proteggere dai ROS e mantiene l’equilibrio redox per la flessibilità e la funzione endoteliali.

foto@Andrés Nieto Porras from Palma de Mallorca, España, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons