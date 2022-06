Questa malattia ha già infettato 1 persona su 7 nel mondo

La malattia di Lyme ha già infettato il 14% della popolazione mondiale e il tasso è in continuo aumento.

Un’analisi dei campioni di sangue di 150.000 persone ha rilevato che oltre il 14% delle persone nel mondo ha contratto la malattia di Lyme trasmessa dalle zecche.

La malattia di Lyme è una malattia infettiva che si trasmette attraverso punture di parassiti (di solito zecche) ed è causata dal batterio Borrelia burgdorferi.

I parassiti si trovano solitamente in luoghi nascosti come il cuoio capelluto, le ascelle e l’inguine. Dopo l’infezione, il batterio si trova anche nei fluidi corporei del paziente, ma non ci sono prove che la malattia di Lyme possa diffondersi a un’altra persona attraverso starnuti, tosse o baci.

Le persone con malattia di Lyme possono sviluppare sintomi diversi e diversi livelli di gravità. I sintomi includono mal di testa , brividi, affaticamento, dolori muscolari e linfonodi ingrossati.

Nei casi più gravi può svilupparsi anche una paralisi facciale. Nella maggior parte dei casi di malattia di Lyme gli antibiotici possono essere somministrati, ma senza intervento, l’agente patogeno può causare danni a lungo termine e infiammazioni in tutto il corpo.

La malattia di Lyme è stata documentata per la prima volta negli anni ’70 nella città di Lyme, nel Connecticut, da cui il nome. È la malattia parassitaria più comune in Europa e negli Stati Uniti.

Yan Dong della Kunming University of Medicine in Cina e colleghi hanno scansionato i database per studi precedenti.

Hanno ridotto la loro ricerca a 89 studi condotti tra gennaio 1984 e dicembre 2021. Questi includevano campioni di sangue di oltre 150.000 persone.

I ricercatori hanno quindi testato specificamente la presenza di anticorpi contro B. burgdorferi nel sangue, indicando un’infezione attuale o precedente con la malattia di Lyme. I loro risultati hanno rivelato che il tasso globale di infezione da malattia di Lyme è del 14,5%.

L’analisi ha indicato tre regioni con il più alto tasso di malattia di Lyme: Europa centrale (20,7%), Asia orientale (15,9%) ed Europa occidentale (13,5%).

I tassi più bassi sono stati nei Caraibi, nell’Asia meridionale e in Oceania (tutti al di sotto del 5%), mentre in Nord America il tasso di infezione è stato di poco superiore al 9%.

Quelli a più alto rischio di infezione erano uomini di età pari o superiore a 50 anni che vivevano nelle aree rurali dell’emisfero settentrionale e svolgevano occupazioni che includevano stare all’aperto o stretto contatto con gli animali.

fonte@Walla