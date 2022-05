Questi particolari sintomi possono rivelare il cancro

Il portale informativo “Liverpool Echo” ha rivelato alcuni particolari sintomi che possono rivelare il cancro, sottolineando la necessità di visitare urgentemente un medico se iniziano a comparire.

Quali sono i particolari sintomi che possono rivelare il cancro

Il portale informativo “Liverpool Echo” ha affermato che il Cancer Research UK teme che il numero di persone malate di cancro aumenterà nel prossimo periodo, soprattutto dopo la pandemia di coronavirus.

Il canale britannico “ITV”, che ha intervistato alcuni medici, fa presente che questi segnali di pericolo si manifestano in: tosse accompagnata da sangue, sanguinamento delle feci, sangue con le urine, perdita di peso inspiegabile, sudorazione notturna, tosse persistente per 3 settimane, protuberanze in varie parti del corpo, affaticamento permanente e gonfiore nell’addome per 3 settimane o più.

Inoltre, il servizio sanitario nazionale britannico ha rivelato altri sintomi premonitori, che richiederebbero una visita dal medico, che sono la comparsa di alterazioni cutanee, prurito cutaneo, acidità di stomaco e indigestione, oltre al reflusso acido, noto anche come reflusso gastroesofageo, che è il flusso inverso dell’acido dello stomaco verso il tubo che collega la gola allo stomaco.

L’agenzia ha aggiunto: “Può essere difficile notare i sintomi in alcuni tipi di cancro, quindi è importante parlare con il medico nel caso in cui si senta che qualcosa non va e non si è sicuri del perchè“.