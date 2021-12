Regali di laurea: ecco le migliori idee

Finalmente ci siamo: dopo tanta fatica ecco che il giorno della laurea si avvicina portando con sé molto entusiasmo. Ma il regalo? Un momento tanto importante richiede un presente altrettanto degno, ma a volte manca la giusta creatività rischiando di cadere sul classico o, peggio ancora, nel banale.

Fortunatamente oggi è possibile distinguersi con l’idea giusta e comunicare in modo divertente la nostra partecipazione a questo traguardo tanto atteso.

Il regalo personalizzato



Se stai pensando di comunicare qualcosa di speciale che gridi l’unicità del momento, allora un regalo personalizzato e unico è quello che ci vuole.

Il nome del festeggiato o della festeggiata, una frase spiritosa o che comunichi i tuoi sentimenti, un logo, un disegno, tutto può essere trasferito su una maglietta, una felpa, dei pantaloni o un capellino. Potrai decidere se stamparli o, in maniera più elegante, farli ricamare.

Un accessorio ricamato comunica in maniera decisa che hai dedicato un pensiero alla persona a cui ti rivolgi, oltre a essere una piacevole occasione per essere spiritosi e strappare un sorriso dopo le tensioni legate alla discussione della tesi di laurea.

Per maggiori informazioni vai su Printful e scopri mille modi per realizzare il regalo personalizzato più adatto alle tue esigenze.

Il regalo per il tempo libero

Un neolaureato avrà sicuramente molti pensieri per la testa riguardo al suo futuro e regalargli un po’ di svago potrebbe essere una buona idea.

Le console sono sempre apprezzate e oggi il mondo del gaming permette di immergersi in ogni tipo di avventura come fosse un film. Sport, fantasy, horror o gialli in stile Agatha Christie sapranno offrire qualche ora di svago.

Se non sei un fan di questo settore potresti trovare i titoli più venduti in questo articolo e iniziare a farti un’idea.

Attenzione però a non trasformare il gioco in una dipendenza: gli effetti negativi sono sintetizzati in questa ricerca. Divertirsi giocando è senza dubbio uno dei passatempi più apprezzati dagli amanti della tecnologia, ma va sempre fatto con moderazione.

Il regalo che lascia a bocca aperta

Molto presto il neolaureato dovrà cimentarsi con il mondo del lavoro: orari assurdi, impegni ad incastro e, forse, ore da pendolare.

Una buona soluzione è un regalo che sia utile, che gli permetta di organizzare la sua vita o, se necessario, di continuare a lavorare anche una volta fuori dall’ufficio. C’è solo una cosa che ha tutte queste caratteristiche: uno smartphone di ultima generazione!

Molte ricerche, come questa, evidenziano come l’utilizzo dello smartphone sia utile nella vita quotidiana e come il suo utilizzo non sia da considerare una dipendenza, ma piuttosto come l’utilizzo di uno strumento dalle mille potenzialità.

I nuovi modelli sono capaci di rendersi utili in qualunque momento, inviando mail di lavoro o scattando un selfie con gli amici.

Ci sono poi i nuovissimi smartphone pieghevoli, estremamente comodi e poco ingombranti, perfetti per essere messi in tasca o in borsa. In questo articolo trovi qualche valido consiglio dal quale farti tentare.



Qualunque sia la tua idea ricorda che la laurea è il coronamento di un percorso e necessita di essere celebrata come tale. Pensare a un regalo personale, utile e divertente è la strada giusta.