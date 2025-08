Requisiti per lavorare come assistente sociale

Hai mai pensato di diventare assistente sociale, ma poi ti sei bloccato chiedendoti: “Da dove inizio, esattamente?”. Non sei l’unico. A prima vista può sembrare semplice — basta essere empatici, no? — ma la verità è che per lavorare davvero in questo campo servono studio, pratica, e una buona dose di lucidità emotiva. Ah, e sì, anche qualche scartoffia da compilare (ma ci arriviamo con calma).

Se stai cercando una guida chiara e concreta su quali sono davvero i requisiti per fare questo mestiere, sei nel posto giusto. Nessuna formula magica, ma un percorso ben preciso — con qualche curva imprevista e qualche soddisfazione intensa.

Partiamo dal punto zero: serve una laurea

Sì, lo so. Magari te lo aspettavi, magari no. Ma per esercitare legalmente come assistente sociale in Italia serve una laurea triennale in Servizio Sociale (classe L-39). Punto. Senza quella, niente albo, niente iscrizione, niente firma sui documenti ufficiali.

La buona notizia è che questa laurea è presente in moltissimi atenei italiani, da nord a sud. Il corso non è particolarmente teorico né esclusivamente pratico: è un mix di sociologia, diritto, psicologia, metodologia del servizio sociale, e altre chicche che scoprirai strada facendo. Sono 180 CFU totali, distribuiti in tre anni — più o meno.

E poi c’è la laurea magistrale (LM-87). Serve? Dipende. Non è necessaria per lavorare, ma ti apre strade nella programmazione dei servizi, nel coordinamento e nella docenza universitaria. In breve: se vuoi restare sul campo, la triennale basta. Se vuoi andare oltre, la magistrale è il passo successivo.

Il tirocinio non si salta: ed è lì che tutto inizia

Ora, un dettaglio che non è un dettaglio: il tirocinio formativo. Di solito si parte già al secondo anno della triennale. Le ore variano, ma stiamo parlando di centinaia (e non è un’iperbole).

Lo so, l’idea iniziale è “ma cosa posso fare io, che non so ancora niente?”. E invece è proprio lì che impari. Non tanto a fare, ma a stare. Stare dentro situazioni difficili senza volerle risolvere subito. Stare nel silenzio senza sentirti inutile. Stare a fianco, senza invadere.

È anche l’occasione per capire se il lavoro ti piace davvero o se, tutto sommato, ti aspettavi qualcos’altro. E va bene così: meglio rendersene conto adesso.

L’esame di Stato e l’albo: la parte che spaventa di più (ma non deve)

Ecco un punto che spesso fa alzare gli occhi al cielo: l’Esame di Stato. Sì, c’è. Sì, è obbligatorio. Ma no, non è una montagna insormontabile.

Dopo la laurea triennale, devi superare l’esame per poterti iscrivere all’Albo B dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS). È questo l’albo che ti consente di esercitare legalmente. Se hai anche la magistrale, puoi sostenere l’esame per l’Albo A, che include ruoli più dirigenziali e decisionali.

L’iscrizione al CNOAS comporta una quota annuale (variabile, ma intorno ai 100 euro), l’invio di documenti, e la promessa di rispettare un codice deontologico che — spoiler — tornerà spesso nella tua vita professionale.

Le competenze “vere” che servono sul campo

Saper ascoltare, certo. Avere empatia, ovvio. Ma anche scrivere in modo chiaro, mediare tra posizioni opposte, e mantenere il sangue freddo quando una situazione rischia di esplodere.

E poi ci sono:

La capacità di sintesi , perché nessuno leggerà mai 10 pagine di verbale

, perché nessuno leggerà mai 10 pagine di verbale La gestione della rabbia — degli altri, ma anche della tua

— degli altri, ma anche della tua La neutralità affettiva , che non è freddezza: è saper essere presenti senza farsi travolgere

, che non è freddezza: è saper essere presenti senza farsi travolgere Il senso pratico, quello che ti aiuta a capire che a volte “fare il massimo” non vuol dire “risolvere tutto”, ma “fare il possibile con dignità”

E fidati: queste sono cose che nessun esame ti insegna davvero.

E poi ci sono i requisiti che nessuno ti scrive nero su bianco

Sai cosa non c’è in nessun bando, ma fa tutta la differenza? La resilienza. Quel muscolo invisibile che ti tiene in piedi dopo una giornata tosta. O il senso del limite, che ti salva dall’illusione di poter salvare tutti.

E — anche se può sembrare fuori luogo — l’autoironia. Perché se non impari a ridere di certe situazioni, rischi di affondare nella gravità continua. Prendersi sul serio senza prendersi troppo sul serio è una forma di salvezza.

Dove si lavora davvero? Più posti di quanto immagini

Una volta dentro l’albo, le possibilità sono tante. E variegate.

Comuni e enti pubblici (servizi sociali territoriali, centri per minori, anziani, famiglie)

e enti pubblici (servizi sociali territoriali, centri per minori, anziani, famiglie) Scuole (inclusione, orientamento, supporto socioeducativo)

(inclusione, orientamento, supporto socioeducativo) Ospedali e ASL (servizi per disabilità, consultori, psichiatria, pronto soccorso sociale)

(servizi per disabilità, consultori, psichiatria, pronto soccorso sociale) Tribunali (tutela minori, separazioni conflittuali, penale minorile)

(tutela minori, separazioni conflittuali, penale minorile) Carceri (esecuzione penale esterna, UEPE)

(esecuzione penale esterna, UEPE) Cooperative sociali e ONG (accoglienza, migrazione, povertà estrema)

Il lavoro può essere nel pubblico o nel privato, a contratto o a progetto, a concorso o su selezione. Ah, e preparati a fare concorsi: non sono pochi, ma serve tenacia.

Per curiosità, dai un’occhiata a ConcorsiPubblici.com o al portale del Ministero della Giustizia per gli assistenti sociali nell’ambito penale.

Quindi… è un lavoro per tutti?

No. Ed è giusto così. È un lavoro che richiede presenza costante, aggiornamento continuo, e — parliamoci chiaro — anche una certa tolleranza alla frustrazione. Ma se ogni tanto, anche solo per un attimo, ti senti fatto per questo… allora magari vale la pena provarci.

Non è un mestiere facile, né lineare. Ma è uno di quelli che, ogni tanto, ti fa tornare a casa con la sensazione di aver fatto la differenza. E per qualcuno, anche solo per oggi, può bastare.