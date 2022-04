Riflessioni sul concetto di salute e benessere

Benessere è un termine che sta diventando molto comune nella nostra era moderna.

Ma cosa costituisce esattamente il ‘benessere’?

Benessere significa che siamo ottimi esemplari di salute fisica o va oltre il concetto del fisico? Forse è necessario considerare tutte le sfaccettature del nostro corpo per determinare se stiamo veramente “bene”.

La maggior parte delle persone si considera in buona salute se non presenta sintomi di malattie o malattie gravi.

Possono essere afflitti da problemi come insonnia o mal di testa, ma nulla che li porti in pericolo di vita, dunque stanno relativamente bene o no?

Siamo inondati di consigli su come rimanere in salute. Tuttavia, questo può portare a un sovraccarico di informazioni, lasciando le persone confuse e spesso contribuendo a un’insoddisfazione generale per come le persone si vedono.

Diventa facile trovare difetti in se stessi quando ci ammaliamo. Potremmo incolpare noi stessi delle nostre malattie perché potremmo aver mangiato o bevuto troppo, non ci siamo esercitati o ci siamo lasciati stressare.

Dopotutto, se crediamo a tutto ciò che viene rappresentato dai media, dovremmo essere tutti in grado di raggiungere una salute perfetta.

Se consideriamo i risultati raggiunti dalla medicina moderna negli ultimi decenni, i problemi di salute che prima erano fatali oggi sono spesso curabili.

Considerando questi risultati, sembra incredibile che qualcosa di semplice come il comune raffreddore rimanga un problema quotidiano.

Il punto di vista della medicina convenzionale e della medicina alternativa è completamente diverso.

La medicina convenzionale misura il benessere in base all’assenza di sintomi.

Se non mostri segni fisici di malattia, allora sei considerato in buona salute. Quando la malattia è presente, normalmente dovuta a fattori esterni come i batteri, il trattamento abituale è costituito da farmaci o interventi chirurgici.

La medicina alternativa, o medicina olistica, invece, si concentra su tutto il corpo.

La persona, considerata nella medicina olistica, è composta da corpo, mente, emozioni e spirito. Il concetto di benessere nella medicina olistica è la condizione che si verifica quando tutti questi aspetti del sé funzionano in modo efficiente e in armonia.

Le terapie olistiche sono tanto preventive quanto curative. Non solo potenziano il nostro sistema quando necessario, ma possono anche essere utilizzati per mantenere una buona salute.

Nella medicina convenzionale, sembra che il mantenimento della nostra salute sia visto come avere un solo insieme di regole per tutti.

Tuttavia, nella medicina olistica, ogni persona è vista come un individuo i cui bisogni per il mantenimento della salute sono qualcosa che la persona sceglie per se stessa.

Si tratta semplicemente di trovare uno stile di vita equilibrato che rientri nei nostri limiti.

È comune a entrambi i filoni della medicina, tuttavia, che ci sono tre aspetti principali per il perseguimento e il mantenimento di una buona salute. Questi sono:

Dieta, esercizio e rilassamento.

La dieta è ovviamente un costituente molto importante del benessere

I risultati di un consumo eccessivo di alcol e dell’incapacità di seguire una dieta nutriente sono ben documentati.

L’incidenza dell’obesità patologica continua a crescere e questo porta a una serie di altri problemi legati al concetto generale di benessere.

Ci possono essere una serie di ragioni per cui le persone non seguono una dieta equilibrata. Questi motivi possono essere fisici, psicologici o anche economici.

I problemi emotivi possono portare al conforto del mangiare o all’eccesso di cibo oa un’alimentazione insufficiente.

Ci sono anche malattie come l’anoressia e la bulimia che influenzano il modo in cui una persona mangia e la conseguente mancanza di benessere che la persona sperimenta.

Esercizio Fisico e concetto di benessere

L’esercizio fisico è un’altra componente importante del benessere. Se i nostri corpi non vengono mantenuti in buone condizioni attraverso l’esercizio fisico, si deteriorano.

Un corpo in forma non solo ti fa sentire bene fisicamente, ma migliora anche la salute psicologica ed emotiva.

Gli studi alla fine degli anni ’70 hanno scoperto che l’esercizio può avere lo stesso successo della terapia nel trattamento della depressione.

La terapia olistica considera che ci possa essere un blocco o uno squilibrio nel flusso di energia e che l’esercizio riequilibri quell’energia, lasciando la persona calma e rivitalizzata.

Gli esercizi che hanno origine in Oriente, come il tai chi e lo yoga, sono specificamente progettati per lavorare su questa energia. Questo è anche lo scopo dello shiatsu, dell’agopuntura, della riflessologia e della digitopressione.

Rilassamento e gestione dello stress

L’incapacità di affrontare i problemi che dobbiamo affrontare provoca stress. Questi eventi possono essere felici o tristi e, secondo molti nella professione medica, questo stress può essere responsabile di circa il settanta per cento delle malattie.

Ciò è dovuto al fatto che la tensione porta il nostro sistema immunitario a indebolirsi e a renderci vulnerabili ad alcune malattie.

Il modo principale per ridurre lo stress è attraverso il rilassamento. Ognuno si rilassa in modo diverso, ascoltando musica, dipingendo o facendo una passeggiata.

Il rilassamento fisico è importante quanto il rilassamento mentale e questo può essere ottenuto attraverso lo yoga o anche attraverso l’autoipnosi.

La psicoterapia o la consulenza possono aiutarci a identificare i modi in cui affrontare in modo più efficace situazioni stressanti e dare più significato alla nostra vita.

Può anche aiutare a identificare e affrontare eventuali conflitti irrisolti che interessano le nostre vite.

Quindi, il concetto di benessere è una combinazione di una varietà di terapie, tutte importanti a modo loro.

La psicoterapia e l’ipnoterapia si concentrano sulle emozioni, la mente e lo spirito. L’omeopatia si concentra sugli aspetti fisici e spirituali, nonché sui massaggi, l’alimentazione e la fitoterapia.

La medicina convenzionale si concentra principalmente sui sintomi fisici della malattia e sui consigli sulla dieta e su altre cose che colpiscono il corpo fisico.

Ovviamente, ci sono diversi aspetti nel concetto di benessere. Ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare sempre per un’altra.

Si tratta quindi di trovare ciò che funziona per te e di prenderti cura di tutte le sfaccettature di te stesso.