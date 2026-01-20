Dopo Raw si allunga la lista dei partecipanti confermati.
Dopo Monday Night Raw di questa settimana, la WWE ha aggiornato l’elenco ufficiale dei partecipanti al Royal Rumble.
Diversi nomi importanti sono stati confermati per il match.
Tra i nuovi annunci compaiono superstar di primo piano, già protagoniste negli ultimi show.
L’aggiunta di questi atleti cambia l’equilibrio della card.
La lista ora include campioni attuali, ex vincitori del Rumble e volti molto popolari tra il pubblico.
Il match si preannuncia più affollato e competitivo.
Alcuni ritorni attesi non sono ancora stati annunciati.
La WWE potrebbe riservare altre sorprese nelle prossime puntate.
Con l’elenco che continua a crescere, il Royal Rumble si avvicina con una lineup sempre più definita.
I fan possono già farsi un’idea più chiara dei possibili protagonisti.