Scoperta sorprendente: l’uso quotidiano di internet può ridurre il rischio di demenza negli anziani

Uno studio condotto dalla National University di Singapore ha scoperto che l’uso quotidiano di internet può aiutare a ridurre il rischio di demenza negli anziani.

L’uso quotidiano di internet può ridurre il rischio di demenza negli anziani (Foto@Pixabay)

Secondo i ricercatori, l’utilizzo regolare di internet da parte degli anziani può migliorare la loro memoria, l’attenzione e la capacità di elaborazione delle informazioni. Questi risultati sono stati ottenuti attraverso un esame condotto su un campione di 3.000 adulti di età superiore ai 60 anni.

L’uso di internet può anche aiutare a prevenire la depressione, la solitudine e l’isolamento sociale, fattori che possono aumentare il rischio di demenza negli anziani. L’accesso alle informazioni e alle risorse online può anche migliorare la qualità della vita degli anziani.

Tuttavia, i ricercatori avvertono che l’uso eccessivo di internet può anche avere effetti negativi sulla salute mentale, soprattutto se ci si esclude dalle interazioni sociali del mondo reale.

Inoltre, l’accessibilità e la familiarità con la tecnologia possono rappresentare una sfida per molti anziani. Gli autori dello studio suggeriscono quindi che le comunità e le organizzazioni locali forniscono supporto e formazione per gli anziani che vogliono imparare ad utilizzare internet in modo sicuro ed efficace.

In conclusione, l’uso quotidiano di internet può essere un’utile risorsa per migliorare la salute mentale e prevenire il rischio di demenza negli anziani, a patto che venga utilizzato in modo equilibrato e consapevole.