Se ti svegli durante la notte e non ti riaddormenti, ecco cosa puoi fare

A circa il 20% delle persone capita spesso di svegliarsi nel cuore della notte e avere poi difficoltà a riaddormentarsi.

Ma cosa non dovresti fare se ti svegli di notte? E cosa puoi fare per riaddormentarti velocemente?

Ti giri spesso nel letto perché ti sei svegliato nel cuore della notte e non riesci a riaddormentarti? Questi tipi di problemi del sonno sono molto fastidiosi e talvolta difficili da risolvere. Tuttavia, puoi fare molto da solo per evitare tali problemi e riaddormentarti rapidamente.

Controlla la camera da letto

Dai un’occhiata critica alla tua camera da letto. Controlla se è abbastanza buio, la luce ambientale, come quella di un lampione, può rovinare la produzione di melatonina, facendoti dormire peggio.

Presta attenzione anche alla temperatura nella tua camera da letto. La temperatura migliore nella camera da letto è di 16-18 gradi. Se fa molto caldo nella tua camera da letto, dormi molto irrequieto e sudi.

Se fa troppo freddo in camera da letto, il tuo corpo corregge costantemente la temperatura, con il risultato che dormi irrequieto.

Se sei in menopausa e sei spaventato da sudorazioni notturne, può essere d’aiuto non sdraiarti sotto uno spesso piumone, ma sotto diverse lenzuola. Così puoi buttare via un lenzuolo nel caso di caldo improvviso,

Il silenzio assoluto è controproducente?

Anche il rumore ambientale è importante. Quando dormi, il tuo cervello sente ancora tutto. Il suono che il tuo cervello capta può svegliarti anche dal tuo sonno più profondo.

È più probabile che ti svegli con un rumore quando il tuo cervello pensa che devi agire di conseguenza, come il suono di un bambino che piange o di una sirena.

Rendi la tua camera da letto il più silenziosa possibile. I tappi per le orecchie possono aiutare a bloccare il suono. E alcune persone traggono vantaggio dal rumore bianco per sopprimere i suoni, ad esempio quello di un partner che russa o il rumore della strada.

Guardare l’orologio o lo smartphone è la cosa peggiore

Se sei ancora sveglio, lascia da parte almeno l’orologio e il telefono. Si è tentati di guardare l’ora, ma ogni volta che si controlla l’ora si è un po’ stressati. Questo rende solo più difficile rilassarsi e riaddormentarsi.

Inoltre, i dispositivi come il telefono e il tablet emettono una luce blu, che ha un’influenza negativa sul tuo sonno e aumenta la tua vigilanza. È consigliabile mettere da parte qualsiasi display un’ora prima di coricarsi.

Se sei sveglio da molto tempo, è meglio alzarsi dal letto. Ad esempio, vai in soggiorno e fai qualcosa di banale che ti schiarisce le idee.

Pensa a leggere qualche pagina di un libro che non sia troppo entusiasmante, a sfogliare un giornale a fare un puzzle.

Stare in un’altra stanza per un po’ impedisce al cervello di associare la camera da letto allo stare sveglio e questa è comunque una buona cosa. Bevi un bicchiere d’acqua o possibilmente un bicchiere di latte e aspetta finché non ti senti di nuovo assonnato. Poi torna a letto.

Come prepararsi prima di andare a letto

Il relax non è importante solo per poter tornare a dormire, ma anche prima di andare a letto. È meglio non guardare la TV poco prima di coricarsi e quindi mettere via tutti gli schermi.

Ascoltare musica o un podcast può avere un effetto calmante, proprio come lo yoga. Cerca di evitare il più possibile la caffeina dalle 13:00 in poi.

Potresti non rendertene conto, ma metà della caffeina nelle tue bevande (cola, caffè, tè, bevande energetiche) è ancora nel tuo sistema dopo 3-5 ore e ciò non ha effetti benefici sul tuo sonno.

Preferibilmente non più nel pomeriggio, e purtroppo questo vale anche per il cioccolato. Se bevi alcol, ti addormenti più velocemente, ma dormi anche peggio.

L’alcol ha un effetto negativo sulla durata e sulla qualità del sonno. Inoltre, ti fa fare pipì più spesso e quindi alzarti dal letto.

fonte@HealthDirect