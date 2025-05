Serie TV aprile e maggio 2025: tutte le serie cancellate e rinnovate da Netflix, HBO, Prime Video e ABC

I mesi di aprile e maggio 2025 hanno portato grandi novità per gli appassionati di serie TV: alcuni show sono stati confermati per nuove stagioni, mentre altri – anche molto seguiti – sono stati ufficialmente cancellati. Da Netflix ad Apple TV+, da Prime Video ad ABC, ecco l’elenco completo dei rinnovi e delle cancellazioni che stanno già facendo discutere fan e critica.

Serie TV rinnovate: ecco chi torna nel 2025

Secondo Deadline e The Hollywood Reporter, aprile è stato un mese fortunato per molte serie amate dal pubblico. Ecco i titoli più importanti che torneranno:

The Last of Us – Stagione 3 (HBO)

Il cult post-apocalittico tratto dal videogioco ha ricevuto il via libera per una terza stagione prima ancora della messa in onda della seconda. HBO conferma la fiducia nella serie più premiata degli ultimi anni.

Grey’s Anatomy – Stagione 22 (ABC)

La serie medical più longeva della TV americana è stata confermata per un’altra stagione. Secondo Deadline, Ellen Pompeo potrebbe tornare, seppur in modo limitato.

I Simpson, I Griffin e Bob’s Burgers (Fox)

Le storiche sitcom animate di Fox sono state rinnovate per ben quattro stagioni ciascuna. I Griffin arriveranno così alla stagione 27, mentre I Simpson proseguiranno oltre la quarantesima.

Heartstopper – Film finale (Netflix)

Dopo tre stagioni di successo, la tenera storia tra Nick e Charlie si concluderà con un film basato sul sesto volume della graphic novel di Alice Oseman. Lo annuncia ufficialmente Netflix Newsroom.

9-1-1 e The Rookie (ABC)

I due drammi d’azione continueranno rispettivamente con la nona e l’ottava stagione. Previsto anche un nuovo spin-off: 9-1-1: Nashville.

Sweet Magnolias – Stagione 5 (Netflix)

La serie drammatica ambientata nella Carolina del Sud tornerà con nuovi episodi, come confermato da Variety il 23 aprile.

Serie TV cancellate: gli addii più discussi

Non sono mancati, però, gli addii amari. Ecco le principali cancellazioni annunciate:

Mythic Quest (Apple TV+)

La serie comedy sul mondo dei videogiochi termina dopo quattro stagioni. Apple ha però pubblicato un episodio finale speciale.

Citadel: Diana e Citadel: Honey Bunny (Prime Video)

Gli spin-off internazionali dell’ambizioso universo di Citadel sono stati cancellati, come riportato da The Hollywood Reporter. I loro elementi narrativi saranno riassorbiti nella seconda stagione della serie principale.

Based on a True Story (Peacock)

La dark comedy con Kaley Cuoco si ferma alla seconda stagione, mentre Mr. Throwback, con Adam Pally e prodotto da Steph Curry, chiude dopo una sola.

Clean Slate (Prime Video)

La serie con Laverne Cox si conclude dopo una stagione. Si trattava dell’ultimo progetto firmato dal leggendario produttore Norman Lear.

The Summit e Poppa’s House (CBS)

Due novità della rete CBS sono già state archiviate. The Summit, un reality tra le Alpi neozelandesi, e Poppa’s House, sitcom con Damon Wayans, non torneranno nel 2026.

Conclusione: tra conferme e addii, la TV continua a evolversi

Tra rinnovi entusiasmanti e cancellazioni inaspettate, aprile ha segnato un punto di svolta per molte serie TV. Con il ritorno di colossi come Grey’s Anatomy, The Last of Us e Heartstopper, e l’addio a titoli amati come Mythic Quest o Citadel: Diana, lo scenario televisivo 2025 si conferma in piena trasformazione.

