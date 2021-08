Stati Uniti: Terza dose di vaccino per sistema immunitario debole

Gli Stati Uniti venerdì hanno confermato di somministrare una dose extra del vaccino Covid-19 a persone con un sistema immunitario indebolito.

“Il Paese è entrato in un’altra ondata della pandemia di Covid-19 e la Food and Drug Administration riconosce che le persone immunocompromesse sono particolarmente a rischio di malattie gravi“, ha dichiarato il commissario ad interim della Food and Drug Administration, Janet Woodcock in una nota.

La dichiarazione indicava che la terza dose è destinata a coloro che hanno subito trapianti di organi solidi o che hanno un sistema immunitario debole.

“Altri che hanno completato il loro programma di vaccinazione hanno l’immunità necessaria e non hanno ancora bisogno di una dose aggiuntiva di vaccino contro il Covid“, ha aggiunto Woodcock.

Il dottor Anthony Fauci, il principale esperto di malattie infettive negli Stati Uniti, ha affermato che verranno emesse raccomandazioni alle persone che hanno ricevuto un vaccino contro Covid-19 e soffrono di un sistema immunitario debole per ottenere una dose di richiamo .

Fauci ha spiegato che per altri gruppi che sono stati vaccinati, come gli anziani, vengono raccolti dati per determinare se la loro protezione è “al di sotto del livello critico” e quando è ridotta, e “quindi verranno formulate raccomandazioni su come fornire le dosi di richiamo“.

“Al momento, forniremo le dosi di richiamo solo a coloro che sono immunocompromessi“, ha aggiunto.

E Fauci ha aggiunto: “Certo, ci sarà un momento in cui dovremo ottenere dosi di richiamo perché non esiste un vaccino, almeno non in questa categoria, che garantisca una protezione permanente“.

Più di 619.000 persone sono morte negli Stati Uniti con il coronavirus, mentre il numero di infezioni è aumentato drasticamente negli ultimi mesi a causa della diffusione della variante delta.

Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito in termini di decessi, seguiti da Brasile, India, Messico e Perù.