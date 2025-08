La Terra gira sempre più veloce: cosa sta succedendo?

Il 5 agosto 2025 sarà uno dei giorni più brevi mai registrati. La Terra, infatti, sta ruotando più rapidamente del normale, anticipando di poco la fine del suo giro quotidiano. Ma cosa c’è dietro questa misteriosa accelerazione? La scienza indaga, ma le risposte non sono ancora definitive.

Rotazione terrestre in accelerazione: i dati sorprendenti

Il nostro pianeta impiega normalmente 86.400 secondi (24 ore) per compiere una rotazione completa. Tuttavia, in alcune giornate recenti – come il 5 agosto – questa durata si è ridotta di circa 1,25 millisecondi, secondo i dati forniti dall’International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS) e dall’Osservatorio Navale degli Stati Uniti. Anche se impercettibile per l’uomo, questa variazione è significativa per la comunità scientifica.

Giornate record

30 giugno 2022 : giornata più breve mai registrata (-1,59 ms)

: giornata più breve mai registrata (-1,59 ms) 5 luglio 2024 : seconda giornata più breve (-1,66 ms)

: seconda giornata più breve (-1,66 ms) 5 agosto 2025: potrebbe diventare la terza, o addirittura superare i record precedenti, a seconda della misurazione finale

Questo fenomeno non è isolato: solo quest’estate si sono già registrate due altre giornate accelerate, il 10 e il 22 luglio 2025.

Cosa influenza la velocità della Terra?

Gli scienziati ipotizzano che la causa più probabile sia la posizione della Luna rispetto all’equatore terrestre. Quando la Luna si trova molto a nord o a sud, può influenzare la velocità con cui la Terra ruota. Il 5 agosto, la Luna sarà particolarmente a sud, e ciò potrebbe spiegare il lieve aumento della velocità.

Ma ci sono anche altri fattori in gioco. Storicamente, la rotazione terrestre tende a rallentare nel tempo. Ai tempi dei dinosauri, un giorno durava circa 22,5 ore. Questo rallentamento è attribuito all’effetto mareale della Luna sugli oceani terrestri.

Tuttavia, studi recenti mostrano un’inversione di tendenza. Una ricerca pubblicata su Nature nel 2023 suggerisce che il nucleo interno della Terra potrebbe aver iniziato a rallentare attorno al 2010, contribuendo paradossalmente a una maggiore velocità della rotazione superficiale. Ma questa teoria resta ancora da confermare.

Conclusione

Anche se non noteremo alcuna differenza nella nostra quotidianità, la rotazione accelerata della Terra è un fenomeno che merita attenzione scientifica. Potrebbe aiutarci a comprendere meglio il funzionamento del nostro pianeta, e forse anche a prevedere altri cambiamenti futuri.

