TikTok e la nostra salute mentale, nuovi studi scientifici

Gli esperti stanno iniziando ad esprimere preoccupazioni sull’impatto della famosa app TikTok, sulla salute mentale degli utenti.

La generazione Z di giovani adulti oggi è conosciuta come la “Generazione Tik Tok” e questa piattaforma è preferita rispetto ad altri social media , poiché 6 adolescenti su 10 la utilizzano quotidianamente.

Tuttavia, il prestigioso “The Guardian” riporta, citando uno scienziato dell’Istituto per lo sviluppo umano “Max Planck” di Berlino, Philip Lorenz Spren, che “è imbarazzante che sappiamo così poco di Tik Tok e dei suoi effetti“.

Gli esperti affermano che la mancanza di comprensione di come Tik Tok influisca sugli utenti è preoccupante, data la sua enorme popolarità tra i giovani.

Gli ultimi studi sui social

Le preoccupazioni per gli effetti sulla salute mentale dell’attività sui social media non sono nuove, ma sono aumentate negli ultimi anni.

Nel 2021, ad esempio, la ricerca interna di Instagram ha mostrato gravi effetti sulla salute mentale per gli utenti adolescenti, incluso un aumento dei tassi di disturbi alimentari tra le ragazze adolescenti, che ha suscitato richieste diffuse per una maggiore regolamentazione della piattaforma.

TikTok ospita contenuti dannosi simili e gli esperti avvertono che una serie di funzionalità innovative della piattaforma solleva preoccupazioni. Tik Tok mostra i contenuti in un modo che aumenta le visualizzazioni di minuti e ore, come hanno dimostrato i documenti interni trapelati nel 2021.

Gli studi indicano che il modo in cui funziona l’algoritmo di TikTok può portare all’emergere di visualizzazioni più estreme. Un rapporto nel 2021 ha mostrato che oltre il 70% dei contenuti estremisti su YouTube è stato consigliato agli utenti dall’algoritmo.

L’algoritmo motiva inoltre gli utenti a condividere i contenuti che attirano l’attenzione promossi dalla piattaforma.

Le sfide degli utenti su TikTok

Negli ultimi anni, “Tik Tok” ha dovuto affrontare un intenso controllo in seguito all’emergere di una serie di cosiddette “sfide” che hanno coinvolto un gran numero di adolescenti. Un esempio è la “Sfida Benadryl“, in cui i partecipanti assumono una grande quantità di antistaminici nel tentativo di produrre effetti allucinogeni.

Sembra anche che TikTok sia “più veloce di qualsiasi altra piattaforma nel rilevare gli interessi“, afferma Mark Fadoul, co-direttore di Tracken Exposed (un’organizzazione per i diritti digitali che indaga sull’algoritmo di TikTok).

“L’app fornisce un flusso infinito di avvisi, che possono essere difficili da identificare e influenzare davvero gli utenti a lungo termine“, afferma Fadoul. “Non causerà a nessuno la depressione durante la notte, ma le ore di consumo ogni giorno possono avere un grave impatto sulla salute mentale dell’utente.”

Le vere preoccupazioni per la sicurezza psicologica degli utenti si manifestano in particolare attraverso gli hashtag che mettono in evidenza alcuni disturbi, come il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, in quanto l’hashtag #ADHD (abbreviazione di malattia) ha portato a una crescente consapevolezza della malattia, ma la sua effetti negativi hanno catturato l’attenzione degli specialisti. Gli utenti hanno autodiagnosticato il loro disturbo in base al contenuto visualizzato nell’app.

Tik Tok ed il coronavirus

I ricercatori affermano che la pandemia di Coronavirus ha mostrato l’impatto della piattaforma sulla vita degli utenti, in particolare dei giovani. Quando il coronavirus ha colpito il mondo, l’uso di TikTok è esploso. L’app era piena di giovani che pubblicavano post sui modi in cui la pandemia ha sconvolto le loro vite.

Ciò ha dato vita a video popolari che utilizzano un tono satirico, condividendo storie personali spesso devastanti.

Ad esempio, il video “Things People Told Me Online After My Sister Died of Addiction” ha raccolto 3,5 milioni di visualizzazioni e mostra un utente che balla al ritmo di musica e luci allegre, mentre il discorso di accompagnamento è tragico.