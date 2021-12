Tom Hanks si unisce al cast per il prequel di Yellowstone

Il prequel della serie tv Yellowstone ha appena aggiunto una star importante alla sua ricca lista, parliamo di Tom Hanks che si unirà alle riprese.

Il due volte vincitore dell’Oscar Tom Hanks sarà presentato nel secondo episodio della nuova serie interpretando il generale George Mead in un ruolo da guest star.

L’episodio vedrà il generale Mead guardare dall’alto in basso James Dutton (Tim McGraw) dopo la brutale battaglia di Antietam nella Guerra Civile.

La battaglia della Guerra Civile ha richiesto oltre 22.700 soldati da entrambe le parti, che segna il giorno più sanguinoso della storia americana, quello in cui James Dutton è quasi morto.

Secondo Taylor Sheridan che ha creato la serie, oltre a Tom Hanks , ci saranno diverse guest star “a sorpresa” che debutteranno nella prima stagione della serie Paramount.

Ad esempio, la scena della Battaglia di Antietam segue quella con Billy Bob Thornton, che interpreta uno sceriffo a Fort Worth. Insegue una banda di ladri di cavalli che commettono crimini contro i coloni diretti a ovest verso il Montana.

A metà agosto, i fan di Yellowstone hanno ricevuto un enorme annuncio che il prequel avrebbe debuttato il 19 dicembre su Paramount+.

Poco dopo è arrivato un teaser trailer che mostrava il cast e questo ha reso i fan ancora più entusiasti per il nuovo spettacolo.

Con le ultime star e guest star di alto profilo che si stanno facendo strada verso il nuovo spin-off, non sorprende che abbia un’altra serie in uscita. Oltre a Yellowstone 1883, Sheridan sta anche lavorando a Kansas City, una nuova serie che vedrà come protagonista Sylvestor Stallone.

foto@Paramount+