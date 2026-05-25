Il finale della terza stagione di Tracker ha rimescolato le carte in tavola, lasciando i fan con un cliffhanger memorabile e molte domande sul futuro di Colter Shaw. Tra segreti di famiglia sconvolgenti e un cambio radicale di ambientazione, la serie CBS si prepara a una quarta stagione che promette di essere un vero e proprio reboot.

Il patto segreto di Russell e il passato di Colter

Nell’intensa conclusione in due parti della terza stagione, Colter (Justin Hartley) e suo fratello Russell (Jensen Ackles) sono riusciti a salvare i soggetti del progetto Chrono Stasis, un programma governativo segreto della DARPA che compiva esperimenti sui bambini. Ma è nel finale che la trama verticale si è trasformata in un mistero ben più profondo e personale.

Per proteggere i fuggitivi e distruggere l’organizzazione, Russell ha deciso di eliminare l’uomo a capo dell’operazione. Tuttavia, quest’ultimo gli ha proposto un accordo, consegnandogli un file segreto sul loro defunto padre, Ashton Shaw. Il documento contiene rivelazioni scioccanti su qualcosa che Ashton avrebbe fatto a Colter quando era solo un bambino. Russell ha accettato il patto, promettendo di bruciare il file in cambio dell’immunità per sé e per il fratello, per poi sparire nel nulla dopo aver chiesto a Reenie di non farlo inseguire da Colter.

La rivelazione sulla casa di Colter e il trasloco della serie

Mentre Russell fuggiva con il suo oscuro segreto, la serie ha mostrato per la prima volta un dettaglio inedito sulla vita del protagonista. Colter, da sempre descritto come un survivalista nomade senza fissa dimora, ha agganciato la sua iconica roulotte Airstream al camion per guidare verso una proprietà privata mai vista prima: una vera e propria base operativa permanente.

Questo cambiamento narrativo coincide con un’importante novità produttiva ed economica per lo show:

Le prime tre stagioni sono state interamente filmate a Vancouver, in Canada.

sono state interamente filmate a Vancouver, in Canada. La quarta stagione sposterà ufficialmente le riprese a Los Angeles, grazie a un consistente credito d’imposta concesso dallo Stato della California.

Proprio in questo nuovo rifugio, Colter ha ricevuto la visita di Keaton (Brent Sexton), che gli ha recapitato il vecchio camion scassato del padre, recuperato da Echo Ridge. I danni evidenti sulla parte anteriore del veicolo hanno immediatamente acceso le teorie dei fan: quel mezzo potrebbe essere legato al trauma infantile rimosso di Colter?

Cosa ci aspetta nella quarta stagione di Tracker?

Il finale della terza stagione funge a tutti gli effetti da “reset” per la serie. Con Russell in fuga e in possesso di una verità scomoda, la trama della stagione 4 dovrà necessariamente fare i conti con i frammenti della memoria di Colter e con il mistero di ciò che Ashton Shaw gli ha fatto subire. I nuovi episodi esploreranno lo sfondo di questa infanzia tormentata, muovendosi tra le strade della California in un contesto visivo e narrativo completamente rinnovato.