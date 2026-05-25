Il penultimo episodio della terza stagione di Euphoria ha lasciato il pubblico senza fiato, stravolgendo i destini dei protagonisti a un passo dal gran finale. La serie cult di Sam Levinson, disponibile in streaming su Sky e NOW, ha alzato la posta in gioco con una puntata tesissima che ha visto convergere tutte le linee narrative principali.

Tra colpi di scena brutali e rivelazioni inaspettate, la resa dei conti tra i protagonisti e la criminalità locale è ormai inevitabile.

La fine di un protagonista: l’uscita di scena di Nate Jacobs

Il dettaglio più clamoroso dell’episodio riguarda la morte di uno dei personaggi più complessi e discussi dello show: Nate Jacobs, interpretato da Jacob Elordi. Il destino del giovane si è compiuto sotto il sito di costruzione di Naz (Jack Topalian), arrivato alla porta di Cassie (Sydney Sweeney) per riscuotere un debito da un milione di dollari. Naz ha sepolto Nate vivo, dando a Cassie 72 ore per trovare il denaro.

Tuttavia, prima che la sete potesse ucciderlo, a mettere fine alla vita di Nate è stato il morso di un serpente. Nei video dietro le quinte rilasciati da HBO, lo stesso Jacob Elordi ha commentato il tragico epilogo:

Il commento di Elordi: “Nate ha fatto così tante scelte oscure. È stato quasi pacifico lì dentro, finché non è arrivato il serpente”.

“Nate ha fatto così tante scelte oscure. È stato quasi pacifico lì dentro, finché non è arrivato il serpente”. Il retroscena dal set: La produzione ha utilizzato un vero boa constrictor (addomesticato e pigro, a detta dell’attore) con un sonaglio finto per girare le scene ravvicinate nel claustrofobico spazio della bara.

Cassie ha scoperto il corpo di Nate dopo aver chiesto aiuto a Maddy, una mossa che ha scatenato un effetto domino letale portato a compimento dal boss Alamo.

Il passato di Ali e il destino di Rue come doppia giochista

Oltre alla violenza del presente, l’episodio ha regalato una forte componente emotiva approfondendo il passato di Ali (Colman Domingo). Un flashback iniziale ha mostrato i dettagli della sua passata tossicodipendenza e i suoi momenti più bui, inclusa una sequenza cruda con una sex worker interpretata dalla guest star Natasha Lyonne.

Questo sguardo nel passato spiega la ferrea volontà di Ali nel voler salvare Rue (Zendaya). La ragazza sta cercando di redimersi dopo la sua “epifania” nell’episodio precedente, ma si trova in una situazione disperata: sta agendo come doppia giochista per la DEA, tentando di incastrare contemporaneamente Laurie e Alamo. Un piano ad altissimo rischio, dato che entrambe le fazioni sembrano ormai aver capito il suo gioco.

Il cliffhanger che lancia il finale di stagione

Negli ultimi minuti, la tensione è salita ulteriormente a causa di Faye (Chloe Cherry). Infuriata con Wayne per le minacce di morte rivolte a Rue, Faye si offre di aiutare l’amica a rubare i soldi dalla cassaforte dell’uomo per fuggire.

Al posto del denaro, però, le due ragazze trovano decine di documenti d’identità appartenenti a giovani donne sconosciute. Di fronte al rifiuto di Rue di rimetterli a posto, Faye urla per svegliare Wayne, lasciando il pubblico con un finale aperto e un nuovo, inquietante mistero da risolvere domenica prossima.

Fonte: Contenuto dell’episodio trasmesso e video ufficiale “Behind the Scenes” rilasciato da HBO con interviste a Jacob Elordi, Colman Domingo e al team editoriale della serie.