Tutte le serie tv che piacciono alle ragazze

Il mondo delle serie TV offre tantissime opzioni per tutti i gusti, ma alcune storie riescono a conquistare il cuore delle ragazze più di altre. Che tu sia alla ricerca di romanticismo, avventura, mistero o comicità, esiste la serie perfetta per te. Ecco le migliori serie TV che piacciono alle ragazze, dalle più iconiche alle nuove imperdibili.

1. Gossip Girl (2007-2012, 2021-2023) – Per chi ama il lusso e i drammi adolescenziali

Se ami il glamour, i segreti e le storie d’amore tormentate, Gossip Girl è un must. Ambientata nell’Upper East Side di New York, segue le vite scandalose di un gruppo di adolescenti ricchi, sempre sotto l’occhio vigile di un misterioso blog anonimo.

Perché piace? Intrighi amorosi, look di tendenza e un cast indimenticabile.

Dove vederla? Netflix, Prime Video

Se ti è piaciuta, prova anche: Elite (Netflix), The O.C. (Disney+)

2. Bridgerton (2020 – in corso) – Romanticismo e scandali in epoca Regency

Questa serie di successo di Netflix, basata sui romanzi di Julia Quinn, racconta storie d’amore appassionanti nell’alta società londinese dell’Ottocento. Se ti piacciono le atmosfere alla Orgoglio e Pregiudizio ma con un tocco moderno, questa è la serie per te.

Perché piace? Amori proibiti, abiti sontuosi e il mistero di Lady Whistledown.

Dove vederla? Netflix

Se ti è piaciuta, prova anche: The Gilded Age (Sky/Now), Downton Abbey (Prime Video)

3. Ginny & Georgia (2021 – in corso) – Una mamma fuori dagli schemi

Un mix tra Una mamma per amica e un thriller avvincente. Ginny, un’adolescente intelligente e ribelle, cerca di trovare il suo posto nel mondo mentre sua madre, Georgia, nasconde un passato oscuro.

Perché piace? Un rapporto madre-figlia fuori dagli schemi, drammi adolescenziali e misteri avvincenti.

Dove vederla? Netflix

Se ti è piaciuta, prova anche: Una mamma per amica (Netflix), Jane the Virgin (Netflix)

4. Euphoria (2019 – in corso) – La realtà cruda degli adolescenti di oggi

Questa serie di HBO è un mix di bellezza visiva e storie intense. Segue Rue (Zendaya), una giovane con problemi di dipendenza, e il suo gruppo di amici mentre affrontano amore, sesso, droga e identità.

Perché piace? Profonda, visivamente unica e con una colonna sonora pazzesca.

Dove vederla? Sky/Now

Se ti è piaciuta, prova anche: Skins (Prime Video), 13 Reasons Why (Netflix)

5. Emily in Paris (2020 – in corso) – Moda, amore e Parigi

Se sogni di trasferirti in una città romantica e vivere un’avventura da sogno, Emily in Paris è perfetta per te. La serie racconta la vita di Emily, una giovane americana che si trasferisce a Parigi per lavoro, tra moda, amori e sfide culturali.

Perché piace? Outfit strepitosi, leggerezza e una Parigi da cartolina.

Dove vederla? Netflix

Se ti è piaciuta, prova anche: Sex and the City (Prime Video), The Bold Type (Netflix)

6. Once Upon a Time (2011-2018) – Le favole come non le hai mai viste

Se ami il fantasy e le storie romantiche, questa serie unisce le fiabe classiche a una trama avvincente. Biancaneve, il Principe Azzurro, Cappuccetto Rosso e altri personaggi vivono in un mondo magico segreto.

Perché piace? Un mix di magia, amore e avventure epiche.

Dove vederla? Disney+

Se ti è piaciuta, prova anche: Shadow and Bone (Netflix), The Witcher (Netflix)

7. The Summer I Turned Pretty (2022 – in corso) – Amori estivi e crescita personale

Basata sui libri di Jenny Han, questa serie racconta la storia di Belly e del suo complicato triangolo amoroso con due fratelli. Perfetta per chi ama le storie romantiche estive con un pizzico di malinconia.

Perché piace? Teen drama, emozioni pure e un’ambientazione mozzafiato.

Dove vederla? Prime Video

Se ti è piaciuta, prova anche: To All the Boys I’ve Loved Before (Netflix), Dawson’s Creek (Prime Video)

8. Friends (1994-2004) – L’amicizia che non passa mai di moda

Una delle serie più amate di tutti i tempi, perfetta se cerchi una sitcom leggera ma coinvolgente. Segue le vite di sei amici a New York tra amore, risate e momenti indimenticabili.

Perché piace? Divertente, rilassante e con personaggi iconici.

Dove vederla? Netflix, Prime Video

Se ti è piaciuta, prova anche: How I Met Your Mother (Disney+), New Girl (Disney+)

Conclusione

Le serie TV che piacciono alle ragazze spaziano dal romanticismo alla commedia, passando per il fantasy e il dramma. Che tu voglia ridere, emozionarti o sognare a occhi aperti, c’è sempre una serie perfetta per il tuo mood. Hai già visto queste serie? Qual è la tua preferita?