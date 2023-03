Valentina Ferragni, curiosità e consigli dell’influencer

Valentina Ferragni è una influencer e designer di gioielli di 28 anni, sorella della più nota Chiara Ferragni. Fondatrice e responsabile del Valentina Ferragni Studio, la giovane è nota per essere una delle promesse del lifestyle odierno, grazie alle sue creazioni alla moda ed eleganti.

Valentina Ferragni è anche una appassionata di moda e viaggi, e ha partecipato alle settimane della moda di Milano e Parigi, mostrando i suoi look sui social. Valentina Ferragni ha anche un cagnolino che si chiama Pumba che la accompagna spesso nelle sue avventure.

Valentina Ferragni è una vera icona di stile e ha condiviso sui suoi social molti consigli sul look da seguire.

Alcuni dei suoi suggerimenti sono:

Per i capelli, predilige le onde morbide e naturali, che si possono ottenere con una piastra o un ferro. Le onde donano volume e movimento alla chioma e si adattano a diversi outfit.

Per il trucco, ama valorizzare lo sguardo con un look bon ton, che consiste nell’usare un eyeliner nero per delineare la rima superiore delle ciglia e un mascara volumizzante per allungare le ciglia. Per le labbra, sceglie tonalità nude o rosa chiaro, per non rubare la scena agli occhi.

Per i vestiti, ama sperimentare con diversi stili e colori, ma alcuni dei suoi preferiti sono gli abiti lunghi e fluidi, i cappotti teddy, le gonne plissettate e i pantaloni a vita alta. Ama anche abbinare capi eleganti con scarpe sportive o stivali alti per creare contrasto.

Le ultime su Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è spesso al centro del gossip per la sua vita sentimentale e professionale, quali sono le ultime voci di corridoio:

La dolce dedica all’ex Luca Vezil, con cui è stata insieme per nove anni e si è lasciata alla fine del 2022. Valentina ha scritto su Instagram che ha pianto di felicità quando ha saputo che Luca aveva trovato una nuova compagna e che gli augurava il meglio.

La vittima di body shaming da parte di una ragazza su Instagram, che l’ha accusata di essere troppo magra e di avere un seno finto. Valentina ha risposto con ironia e classe, dicendo che era orgogliosa del suo corpo e che non si faceva influenzare dalle critiche.

La partecipazione alla fashion week di Parigi insieme alla sorella Chiara, dove ha sfoggiato diversi look glamour e trendy. Valentina ha anche portato con sé il suo cagnolino Pumba, che ha definito il suo ospite speciale.

La frecciatina all’ex Luca Vezil, a cui avrebbe fatto riferimento in una storia su Instagram dove diceva che non si fidava più degli uomini perché le avevano sempre mentito. Secondo alcuni, Valentina avrebbe scoperto che Luca frequentava un’altra mentre erano ancora fidanzati