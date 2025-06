Valutazione del Rischio per Mansione: Perché è Cruciale per la Sicurezza Lavorativa

La valutazione del rischio per mansione è un elemento fondamentale nella gestione della sicurezza sul lavoro. Ogni attività lavorativa comporta rischi specifici, e analizzarli in base alla mansione svolta permette di prevenire infortuni, malattie professionali e incidenti. Questo processo non è solo una buona prassi aziendale, ma un obbligo normativo sancito dal D.Lgs. 81/2008, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Cos’è la valutazione del rischio per mansione

Con il termine “valutazione del rischio per mansione” si intende l’analisi dettagliata dei pericoli associati a ciascun ruolo professionale all’interno di un’organizzazione. Non si tratta di una valutazione generica, ma specifica: ogni mansione comporta compiti, strumenti e ambienti differenti, che richiedono misure di prevenzione mirate.

Per esempio, i rischi per un impiegato amministrativo sono diversi da quelli di un operaio in produzione o di un addetto alla manutenzione. Valutare i rischi per mansione significa tener conto di:

Esposizione a sostanze chimiche o agenti fisici;

Movimentazione manuale di carichi;

Lavoro al videoterminale;

Uso di macchinari o attrezzature;

Stress lavoro-correlato;

Rischio di infortuni specifici del ruolo.

Perché è importante questa valutazione

1. Tutela della salute dei lavoratori

La valutazione per mansione consente di identificare precocemente i fattori di rischio e adottare misure preventive e protettive adeguate. Questo si traduce in ambienti di lavoro più sicuri e in una significativa riduzione degli infortuni.

2. Conformità normativa

Secondo l’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è obbligato a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, inclusi quelli collegati a specifiche mansioni o reparti. La mancata valutazione può comportare sanzioni penali e amministrative.

3. Miglioramento della produttività

Un ambiente sicuro migliora il benessere dei lavoratori e, di conseguenza, anche la produttività aziendale. Ridurre assenze per malattia o infortuni significa anche contenere i costi indiretti.

4. Base per la formazione mirata

Conoscere i rischi per mansione consente di organizzare formazione specifica e mirata per ciascun ruolo, in linea con quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione obbligatoria.

Come si effettua una valutazione del rischio per mansione

Individuazione delle mansioni presenti in azienda

Ogni ruolo viene identificato e descritto nel dettaglio, compresi i compiti svolti e le attrezzature utilizzate. Analisi dei pericoli

Per ciascuna mansione si individuano i rischi potenziali, tramite osservazione diretta, interviste ai lavoratori e analisi storica di infortuni. Valutazione della probabilità e gravità del danno

Si utilizzano matrici di rischio per attribuire un livello di rischio (basso, medio, alto). Definizione delle misure di prevenzione e protezione

Vengono adottati DPI, procedure di sicurezza, piani di emergenza e interventi di formazione. Aggiornamento periodico del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)

Ogni modifica nelle mansioni o nei processi produttivi richiede un aggiornamento.