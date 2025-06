Valutazione del Rischio Chimico: normativa, modelli applicativi e obblighi per aziende e datori di lavoro

La valutazione del rischio chimico è un processo fondamentale per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a sostanze pericolose negli ambienti di lavoro. In Italia e nell’Unione Europea, questo obbligo è regolamentato da normative specifiche che impongono a datori di lavoro e responsabili della sicurezza l’adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali adeguate.

Cosa si intende per rischio chimico

Il rischio chimico è la possibilità che l’esposizione a sostanze o miscele pericolose possa provocare danni alla salute umana. Può manifestarsi attraverso vie di assorbimento come inalazione, ingestione o contatto cutaneo. Le sostanze pericolose possono essere presenti in forma liquida, solida o gassosa e includono anche agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione.

Normativa di riferimento

La normativa principale che disciplina la gestione del rischio chimico è il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, in particolare il Titolo IX, Capo I, dedicato agli agenti chimici pericolosi.

In ambito europeo, si fa riferimento a:

Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici.

sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici. Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), relativi alla registrazione, valutazione, autorizzazione delle sostanze chimiche e alla loro classificazione ed etichettatura.

Chi è obbligato a effettuare la valutazione del rischio chimico

Tutti i datori di lavoro, in qualsiasi contesto produttivo dove vengano utilizzate sostanze chimiche (es. laboratori, industrie, artigianato), devono valutare i rischi derivanti dalla loro presenza. Questo obbligo include:

Identificare le sostanze chimiche presenti

Consultare le schede di sicurezza (SDS)

Stimare il livello di esposizione

Adottare misure preventive e protettive

Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Modelli di valutazione del rischio chimico

Esistono diversi strumenti e modelli applicativi per effettuare la valutazione del rischio chimico:

1. Modello MoVaRisCh

Sviluppato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca, consente di stimare il rischio chimico considerando pericolosità, esposizione e durata. Utilizzato per la valutazione qualitativa e quantitativa.

2. Modello COSHH Essentials (HSE)

Originario del Regno Unito, offre un approccio semplificato ma efficace, basato su dati di pericolo e scenari di esposizione.

3. INRS (Francia) e Stoffenmanager® (Olanda)

Utilizzati per classificare il rischio e proporre misure di prevenzione in contesti europei, anche in assenza di dati dettagliati di esposizione.

Obblighi per il datore di lavoro

Chi gestisce sostanze chimiche sul luogo di lavoro ha l’obbligo di:

Redigere una valutazione aggiornata del rischio

Informare e formare i lavoratori esposti

Adottare DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e misure di contenimento

Garantire la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti

per i lavoratori esposti Monitorare le condizioni ambientali e i limiti di esposizione professionale (TLV, OEL)

Sanzioni e responsabilità

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa può comportare sanzioni amministrative o penali. In caso di incidente chimico, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere per danno alla salute dei dipendenti e per mancata adozione delle misure di prevenzione.

Fonti autorevoli e aggiornate