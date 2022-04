Valvola cardiaca sintomi e cure

Sebbene esistano molti diversi tipi di difetti della valvola cardiaca ed in alcuni casi non sono rilevabili sintomi, molti richiederanno un intervento chirurgico.

Le valvole del cuore umano impediscono al sangue di fluire all’indietro mentre viene pompato attraverso il corpo, garantendo un flusso sanguigno sano e una distribuzione ottimale di ossigeno e sostanze nutritive in tutto il corpo.

Tuttavia, una serie di difetti cardiaci che colpiscono le valvole possono causare problemi al sistema circolatorio e potrebbe essere necessario un intervento chirurgico.

Esistono tre categorie fondamentali di problemi alle valvole cardiache.

Nel rigurgito, detto anche riflusso, la valvola non chiude bene; questo permette al sangue di fluire all’indietro attraverso il cuore.

Ciò accade più spesso a causa del ripiegamento o della spinta della valvola mitrale nella camera cardiaca.

Con la stenosi, la valvola stessa inizia a ispessirsi o i lati della valvola si fondono insieme. Ciò significa che la valvola non sarà in grado di aprirsi completamente e non sarà possibile pompare sangue sufficiente attraverso il cuore.

L’atresia, la terza condizione, si verifica quando la valvola non ha alcuna apertura per il flusso del sangue.

La malattia della valvola cardiaca può manifestarsi congenitamente come difetto alla nascita o può formarsi più tardi nella vita.

Molti individui con difetti valvolari non mostrano sintomi e la condizione non causa problemi, ma molti altri peggiorano progressivamente fino a richiedere cure mediche.

Nessun farmaco può curare un difetto della valvola cardiaca e quando i cambiamenti nello stile di vita non sono sufficienti, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico di riparazione per guarire completamente e condurre una vita normale.