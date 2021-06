Vendere la propria casa: Come ci può aiutare l’agenzia immobiliare

Conoscere il mercato immobiliare nella zona in cui si deve offrire al pubblico un immobile è essenziale. Perché ci permette di fare una valutazione più corretta, ma anche di andare ad enfatizzare i punti di forza dell’immobile che possediamo, alcuni dei quali potrebbero non essere evidenti o ben sfruttati. Del resto il mercato immobiliare è in costante evoluzione, infatti chi si trova a proporre una casa al pubblico spesso lo fa non per necessità economica, ma perché desidera sceglierne una nuova.

Perché rivolgersi a un’agenzia immobiliare

Le proposte dei professionisti del settore

Dove trovare potenziali clienti

Chi desidera vendere casa a Brescia, oppure ovunque quest’ultima si trovi, dovrebbe rivolgersi senza indugi a un’agenzia immobiliare, propriamente perché i professionisti di questo settore, conoscono le esigenze dei loro clienti che devono scegliere una nuova casa, oltre ai punti di forza degli immobili che hanno in portafoglio ed i vantaggi di uno specifico quartiere. Tutte queste informazioni sono il pane quotidiano dell’agente immobiliare, un esperto del settore che ci saprà consigliare al meglio. Presso le agenzie immobiliari presenti da anni sono anche disponibili già numerose persone interessate all’acquisto; inoltre l’agenzia si occuperà di organizzare le visite, anche quelle virtuali. Non solo, l’esperienza di una gente immobiliare permette di valorizzare al meglio un immobile, andando ad enfatizzare i punti di forza di cui gode. A volte infatti un arredo poco consono, i colori delle pareti, la necessità di qualche piccolo lavoro di ristrutturazione, sono tutti elementi che non permettono di apprezzare appieno un’abitazione.

Cosa desiderano gli italiani oggi

Come cambia il mercato immobiliare

La valutazione di una casa

Per poter offrire un immobile al pubblico è importante anche conoscerne le peculiarità più interessanti per il mercato. Queste variano nel corso del tempo ed effettivamente proprio la pandemia da coronavirus ha modificato in modo sostanziale le esigenze abitative di molti italiani. Sempre più spesso infatti le famiglie necessitano di una stana aggiuntiva, ad adibire a studio o a ufficio, così come di uno spazio all’aperto, fosse anche solo un terrazzo vivibile. Questi cambiamenti sono dovuti soprattutto ai lock down, e al fatto di non poter uscire di casa. Molte famiglie oggi hanno preso l’abitudine di trascorrere buona parte del tempo libero tra le mura domestiche: avere a disposizione più spazio è in questi casi una vera e propria necessità, non una scelta.

Come valorizzare un immobile

I consigli degli esperti

A cosa servono i rendering 3D Spesso chi è alla ricerca di una nuova casa ha difficoltà nel considerare eventuali lavori di ristrutturazione o il completo riarredo della casa. Eppure a volte basta spostare una parete, ampliare un ambiente, ritinteggiare una stanza, per modificare in modo sensibile le sensazioni che ci offre un immobile. Questo tipo di consigli sono proprio quelli che ci offre un esperto del settore immobiliare, che potrà anche renderli visibili attraverso l’utilizzo di software per il rendering 3D. In pratica si possono creare immagini di un immobile con la ristrutturazione già posta in atto, in modo virtuale. In vari casi mostrare a un potenziale acquirente le modifiche già fatte consente non solo di rendergli più interessante l’abitazione ma anche di ottenere una migliore valutazione.