Veronica Castro ricorda il momento scioccante della gravidanza

La famosa attrice Veronica Castro ha rotto il silenzio e ha svelato un momento scioccante vissuto durante la gravidanza.

Verónica Castro è stata, nel nostro paese, una delle attrici più conosciute grazie a quelle che prima venivano chiamate “telenovelas”.

Nonostante oggi abbia una vita agiata, ha avuto diversi momenti difficili durante la sua carriera, uno dei quali è stato un aneddoto inaspettato durante la gravidanza.

Durante un’intervista esclusiva per Ventaneando, Verónica ha raccontato come il padre ha reagito nell’apprendere della sua gravidanza e che in futuro sarebbe diventata padre.

Una notizia che non gli è piaciuta per niente, perché per questo ha deciso di non assumersi la responsabilità e di mettere da parte il suo futuro figlio, che ora è Cristian Castro.

Successivamente Veronica ha evidenziato di essere rimasta delusa dalla reazione, ma in quel momento è stato molto facile dimenticarsene: “Sono molto fortunata, perchè sono fatta così, quando qualcosa mi delude fortemente viene estirpato alla radice dalla mia mente“.

Veronica Castro ha rivelato poi di essere andata avanti grazie al supporto di sua madre:

“Ho avuto una risposta meravigliosa che è stata da mia madre, mia madre si è presentata Mi ha detto, ‘cosa vuoi fare?’, e io ‘cosa voglio fare? Aborto ovviamente no’; Gli ho detto ‘Voglio avere mio figlio’, e lei mi ha detto, ‘beh, non farti problemi, dove possono mangiare in tre, possono mangiare anche in 4‘”.

fonte@puroshow.com