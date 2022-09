L’ex fidanzata di Elon Musk mette all’asta i suoi averi

Avere oggetti di valore esclusivi che riguardano un grande uomo d’affari come Elon Musk, potrebbe rivelarsi molto redditizio.

Come riferito dalla CNN una ex fidanzata dell’uomo d’affari Elon Musk, ha deciso di vendere cimeli all’asta “RR” di Boston.

Jennifer Gwen era la fidanzata del miliardario Musk nel 1994, quando entrambi frequentavano l’Università della Pennsylvania.

Gli oggetti da collezione che Gwen intende mettere all’asta includono 18 fotografie dell’imprenditore americano quando era studente all’Università della Pennsylvania, oltre a molti altri cimeli che ha conservato da quando i due amanti erano insieme negli anni ’90.

Le immagini mostrano il miliardario Musk con la sua ragazza e i suoi colleghi universitari, così come le foto di lui che esce con i suoi amici, così come un altro in camera da letto e uno che usa un vecchio computer.

Tra questi reperti, una collana d’oro che Musk ha regalato a Gwen il giorno del suo compleanno con un biglietto firmato da Musk stesso, poiché il prezzo della collana all’asta ha raggiunto circa 7.000 dollari, mentre il biglietto con dedica è arrivato a 10.000.

La collana d’oro include smeraldi provenienti dalla miniera di smeraldi dello Zambia di proprietà del padre di Musk, Errol, un ricco ingegnere sudafricano e promotore immobiliare.

“Quando siamo andati a trovare la madre di Elon a Toronto durante il Natale del 1994, Elon mi ha regalato la collana“, ha detto Gwen in una dichiarazione a RR Auctions.

“Sua madre aveva un certo numero di queste collane nella sua camera da letto ed Elon mi ha detto che provenivano dalla miniera di smeraldi di suo padre in Sud Africa. Poiché non ho ricevuto nulla da lui come regalo di compleanno, ha detto che avrebbe considerato la collana un inizio regalo di compleanno per me” ha rivelato l’ex fidanzatina.