WhatsApp sbarca su iPad: arriva finalmente l’app nativa per il tablet Apple

Dopo anni di attesa e richieste da parte degli utenti, WhatsApp ha ufficialmente lanciato la sua prima app nativa per iPad, segnando un importante passo avanti nell’evoluzione della piattaforma di messaggistica istantanea più usata al mondo.

Un’app pensata per il grande schermo

Disponibile da oggi sull’App Store, l’app per iPad si presenta con un’interfaccia grafica completamente adattata al display più ampio del tablet Apple. Rispetto alla versione per iPhone, la nuova app sfrutta la maggiore superficie dello schermo per migliorare l’esperienza utente, con una gestione ottimizzata delle chat, dei file multimediali e delle videochiamate.

Fino ad ora, gli utenti iPad erano costretti a utilizzare soluzioni alternative come WhatsApp Web, con funzionalità limitate e spesso meno stabili. Con questa nuova versione, tutte le principali funzionalità disponibili su iPhone sono ora accessibili anche da tablet, incluse chiamate vocali, messaggi vocali, crittografia end-to-end, condivisione di documenti e adesivi.

Un progetto in lavorazione da anni

Secondo quanto riportato da testate internazionali come The Verge e MacRumors, WhatsApp avrebbe iniziato a lavorare sulla versione iPad già nel 2019, ma lo sviluppo si sarebbe protratto a lungo per via delle sfide tecniche legate alla sincronizzazione multi-dispositivo, oggi finalmente risolte grazie al supporto avanzato della funzione Linked Devices.

Questa nuova release si inserisce in un contesto in cui WhatsApp — di proprietà di Meta Platforms, Inc. — sta potenziando l’ecosistema multi-device per offrire un’esperienza fluida e sincronizzata su smartphone, desktop e ora anche tablet.

Un vantaggio per produttività e comunicazione

Con il supporto ufficiale per iPad, WhatsApp si allinea finalmente a piattaforme concorrenti come Telegram e iMessage, già pienamente compatibili con dispositivi tablet. Questo aggiornamento rappresenta una novità significativa per professionisti, studenti e utenti business, che potranno ora gestire comunicazioni personali e lavorative direttamente dal loro dispositivo Apple con maggiore comodità.

Disponibilità e download

L’app è scaricabile gratuitamente dall’App Store su tutti gli iPad aggiornati alle versioni recenti di iPadOS. Gli utenti possono collegare il proprio account principale sull’iPhone tramite codice QR, esattamente come già avviene per la versione desktop.

Meta ha dichiarato che il rollout dell’app per iPad è parte di una strategia più ampia per rendere WhatsApp una piattaforma truly cross-platform, come sottolineato nel recente aggiornamento ufficiale pubblicato su blog.whatsapp.com.

Conclusione

Il lancio di WhatsApp per iPad segna un traguardo atteso da anni e apre nuovi scenari d’uso per milioni di utenti nel mondo Apple. L’applicazione, progettata su misura per l’ecosistema tablet, combina funzionalità avanzate e semplicità d’uso, posizionandosi come una scelta solida anche in ambito lavorativo e scolastico.