Zelensky molla il sogno NATO per l’Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto aperto a colloqui con la Russia sul futuro delle regioni separatiste.

Ha anche criticato le recenti azioni dell’Alleanza del Nord Atlantico. “Ci siamo resi conto che la NATO non è pronta ad accettare l’Ucraina. L’alleanza teme un confronto con la Federazione Russa“, ha spiegato in un’intervista alla televisione ABC.

Zelenskiy commenta così una delle ultime decisioni del Patto. Venerdì, il capo della NATO Jens Stoltenberg ha chiesto a Vladimir Putin di fermare immediatamente l’aggressione contro l’Ucraina e di ritirare le truppe.

Tuttavia, ha confermato la riserva sul fatto che la NATO non dovrebbe avere aerei nella zona aerea ucraina, il che significa che non chiuderà la zona aerea sopra l’Ucraina, come previsto da Volodymyr Zelensky.

Al Presidente dell’Ucraina è stato inoltre chiesto della possibilità di riconoscere l’annessione della Crimea e l’indipendenza delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk. Zelenskiy ha assicurato di essere pronto a cercare un compromesso su questo argomento.

“Penso che possiamo discutere di questioni relative alle regioni e alle repubbliche occupate temporaneamente non riconosciute da nessuno tranne che dalla Russia“, ha affermato. Ha ricordato che lì non vivono solo i separatisti, ma anche gli ucraini, che preferirebbero che le oblast di Donetsk e Luhansk facessero parte del loro paese.

Zelensky si è rivolto anche al presidente della Russia. Ha invitato Vladimir Putin a stabilire un dialogo e ad avviare negoziati diretti per porre fine alla guerra.

fonte@ABC / Foto@President.gov.ua, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons