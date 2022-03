Così puoi ridurre lo stress in modo naturale

Ci sono tanti modi per ridurre lo stress nella tua vita.

Può essere difficile da affrontare un determinato problema, ma una volta affrontato quel particolare stress nella tua vita diminuirà o potrà addirittura scomparire.

Se hai persone “negative” nella tua vita, cioè persone che ti fanno sentire a disagio, ti fanno sentire male con te stesso, devi cercare di allontanarle. Se ti fanno sentire nervoso, o triste, suscitando troppe emozioni negative, allora devi limitare la quantità di tempo che trascorri con quelle persone.

Certo è impossibile “tagliare fuori” alcune persone come i familiari amati o i “collaboratori“, ma puoi (e dovresti), in questi casi, organizzare la tua vita in modo tale da trascorrere con loro meno tempo di quanto normalmente faresti.

Quando devi passare del tempo con una persona “negativa”, allora dovresti programmare un po’ di tempo con una persona che trovi “positiva” in seguito.

È possibile sostituire pensieri negativi con pensieri positivi e immagini mentali. In effetti, è fondamentale farlo per ridurre lo stress e ottenere una “vita più gratificante”.

Stai lontano dalla caffeina. La spinta temporanea che ti dà non vale il suo costo in aggiunta alla dose di nervosismo che ti darà successivamente.

Inizia a scrivere i tuoi pensieri in un diario, sia tutto ciò che ti preoccupa sia tutto ciò che ami della tua vita.

Fai esercizio fisico. L’esercizio rilascia endorfine che ti fanno sentire bene. È anche ottimo per la tua salute generale e spesso può farti uscire da uno stato mentale di crisi o preoccupazione. È anche molto utile per le persone che hanno tendenze depressive.

Prova a vedere un consulente o un ipnoterapeuta. Non c’è niente come avere l’attenzione di un professionista qualificato, qualcuno che sa ascoltare.

Concediti qualche minuto ogni giorno, un tempo molto limitato, per la preoccupazione, poi però quando il tuo tempo è scaduto, lascia andare tutto fino alla prossima volta. Prenditi una pausa dai media per un po’: TV, radio, giornali, riviste.

Leggi invece un buon libro edificante e fai lunghe passeggiate. È incredibile quello che anche solo pochi giorni di questo possono fare per migliorare il tuo stato d’animo.

foto@MismibaTinasheMadando, CC0, via Wikimedia Commons