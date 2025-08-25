Acqua in bottiglia: dopo quanto va bevuta?

La bottiglietta d’acqua sul comodino, in auto, sulla scrivania: è un’abitudine comune per molti. Spesso la lasciamo aperta per ore, o anche giorni, e continuiamo a bere senza pensarci. Ma è davvero un gesto sicuro? La risposta non è così scontata e nasconde rischi che è meglio conoscere.

Il nemico invisibile: la proliferazione batterica

Una volta che apri una bottiglia e bevi, la contamini inevitabilmente con i batteri presenti nella tua bocca e nell’ambiente circostante. L’acqua stagnante a temperatura ambiente diventa un terreno fertile per la loro moltiplicazione.

Fonti autorevoli come il Centro d’Informazione sull’Acqua francese consigliano di non consumare l’acqua da una bottiglia aperta da più di 48 ore. Altri esperti, come il medico Jimmy Mohamed, sono ancora più prudenti, suggerendo di gettarla via dopo sole 24 ore per azzerare il rischio di contaminazioni che possono portare a fastidiosi problemi gastrointestinali.

Non solo batteri: il rilascio di microplastiche

C’è un altro fattore di rischio, più subdolo e legato al contenitore stesso: le microplastiche. Recenti studi hanno rivelato una realtà preoccupante. Una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica “PNAS” (Proceedings of the National Academy of Sciences) ha scoperto che un litro d’acqua in bottiglia può contenere in media circa 240.000 frammenti di nanoplastiche, particelle ancora più piccole delle microplastiche e potenzialmente più insidiose per la salute.

Questo fenomeno è aggravato da due fattori comuni:

Lasciare la bottiglia in auto sotto il sole accelera la degradazione della plastica (PET), aumentando il rilascio di queste particelle. Tempo: Più a lungo l’acqua rimane nella bottiglia, maggiore è la potenziale contaminazione.

Queste particelle sono sospettate di poter interferire con il sistema endocrino e sono oggetto di studio per il loro potenziale legame con diverse patologie.

Conclusione

Bere da una bottiglia d’acqua aperta da troppo tempo non è una buona idea. La regola d’oro è consumarla entro 24 ore e, soprattutto, non lasciarla mai esposta a fonti di calore. Per un consumo più sicuro e sostenibile, le alternative migliori restano le borracce in acciaio inox o in vetro, da lavare regolarmente.