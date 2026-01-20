Un racconto intimo su Robert Redford e sulla vita in famiglia

Amy Redford ha raccontato qual è stata la cosa migliore che suo padre, Robert Redford, abbia fatto mentre cresceva la famiglia.

Un gesto semplice, ma decisivo per il loro equilibrio domestico.

Secondo Amy, suo padre ha sempre cercato di proteggere la vita privata dei figli.

Nonostante una carriera enorme nel cinema, ha scelto di tenere la famiglia lontana dai riflettori.

Potrebbe interessarti anche:

Ha spiegato che non li ha mai spinti verso la fama.

Ha preferito che seguissero i propri interessi, senza pressioni.

Questo atteggiamento ha creato un clima più sereno in casa.

E ha permesso ai figli di crescere senza sentirsi “figli di una star”.

Amy ha parlato anche del Sundance Film Festival.

Per la prima volta si terrà senza suo padre, che lo ha fondato.

La famiglia sta preparando una celebrazione sobria.

Un modo per onorare il suo lavoro, ma anche per guardare avanti.

Per Amy, il vero lascito di Robert Redford non è solo il cinema.

È il modo in cui ha messo la famiglia al primo posto.

