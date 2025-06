Allarme Android! Instagram e Facebook Spiano la Tua Navigazione?

Meta, il gigante dietro Facebook e Instagram, si trova ancora una volta sotto i riflettori per questioni legate alla tutela dei dati degli utenti. Una recente scoperta ha sollevato serie preoccupazioni: sembra che la navigazione web degli utenti Android che hanno installato queste app sia stata, per un certo periodo, registrata in modo inaspettato. Questo significa che la vostra attività online, anche fuori dalle app Meta, potrebbe essere stata tracciata.

Come è Potuto Accadere? Un “Loophole” nel Sistema

La questione ruota attorno all’utilizzo del sistema “localhost” all’interno dei telefoni Android. Normalmente, localhost è responsabile della gestione del flusso di dati interno a un dispositivo. Tuttavia, è emerso che Meta avrebbe sfruttato questo sistema per creare una connessione nascosta tra il browser del telefono e le proprie applicazioni, in particolare Instagram.

La Portata della Violazione e Le Reazioni dei Colossi Tech

La ricerca ha rivelato che ben oltre 17.000 siti web potrebbero aver interagito con i dispositivi tramite queste connessioni localhost, aggirando le normali autorizzazioni di Android e potenzialmente acquisendo dati di navigazione. Anche piattaforme popolari come Buzzfeed sarebbero state coinvolte, sebbene in modo indiretto.

Di fronte a queste scoperte, la reazione di Meta è stata quella di ammettere un “malinteso” tra le proprie policy e quelle di Google, annunciando la sospensione temporanea della funzionalità. Un passo indietro necessario, ma che arriva dopo che milioni di utenti sono stati esposti a questa potenziale raccolta di dati.

Anche Yandex, una delle aziende citate per i suoi codici di tracciamento (“Yandex Metrica” accanto a “Meta Pixel”), ha rilasciato una dichiarazione, affermando di rispettare gli standard di protezione dati e di non mirare alla de-anonimizzazione degli utenti. Anche loro hanno annunciato la rimozione della funzionalità incriminata dalle proprie app per conformarsi alle policy degli app store.

Cosa Significa per Te e Come Proteggerti?

Questa vicenda evidenzia ancora una volta la complessità della privacy online e quanto sia facile per le aziende raccogliere informazioni, a volte anche senza piena consapevolezza dell’utente. Mentre browser come DuckDuckGo sono riusciti a bloccare parzialmente questo tipo di tracciamento, altri giganti come Firefox, Edge e Google Chrome non sono stati in grado di farlo in questo contesto specifico.

Cosa puoi fare?

Rivedi le Autorizzazioni delle App: È sempre una buona pratica controllare regolarmente le autorizzazioni concesse alle app sul tuo telefono e limitarle dove possibile.

È sempre una buona pratica controllare regolarmente le autorizzazioni concesse alle app sul tuo telefono e limitarle dove possibile. Utilizza Browser Attenti alla Privacy: Considera l’uso di browser focalizzati sulla privacy che bloccano di default i tracker, come DuckDuckGo o Brave.

Considera l’uso di browser focalizzati sulla privacy che bloccano di default i tracker, come DuckDuckGo o Brave. Sii Consapevole: Informati costantemente sulle politiche di privacy delle app e dei servizi che utilizzi.