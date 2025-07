Apple: Addio al Capo AI, ma il Titolo Resiste?

Un recente cambiamento ai vertici della divisione Intelligenza Artificiale di Apple ha sollevato interrogativi, ma gli analisti mantengono la fiducia. Dopo la partenza di un dirigente chiave responsabile dei modelli di IA che alimentano Apple Intelligence, il colosso di Cupertino si trova ad affrontare una fase di ristrutturazione interna. Vediamo come gli esperti finanziari stanno valutando l’impatto di questo avvicendamento e quali prospettive si delineano per il futuro.

Cambio al Vertice dell’AI: Impatto sul Morale e Strategia Futura

La notizia della partenza di John Pang, un dirigente di spicco che guidava il team responsabile dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) di Apple, ha fatto eco nel mondo della finanza. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Pang, passato a Meta, era a capo di un team di circa 100 persone cruciali per lo sviluppo di Apple Intelligence e altre funzionalità IA. Questa uscita avviene in un momento di cambiamenti significativi nella leadership della divisione AI di Apple, ora guidata da Mike Rockwell, che da aprile sta riorganizzando il team.

Evercore ISI, una delle principali società di ricerca e investimento, ha ribadito il suo rating “Outperform” e un prezzo obiettivo di $250,00 per le azioni Apple (NASDAQ: AAPL), nonostante la partenza di Pang. Sebbene Evercore ISI riconosca che il cambio di leadership abbia potuto influenzare negativamente il morale del team, l’azienda suggerisce che i “decine di milioni” di dollari di compenso annuo possano aver avuto un peso maggiore nella decisione di Pang. L’approccio di Apple all’intelligenza artificiale è stato descritto come “prudentemente flessibile e attento ai costi”, una strategia che “preserva il capitale e l’opzionalità” per future opportunità di monetizzazione, inclusi potenziali accordi di condivisione dei ricavi simili a quello già in essere con Google per la ricerca. Al momento, il titolo Apple è scambiato a $209,95, al di sotto del target massimo degli analisti di $300,00, secondo i dati di InvestingPro.

Analisi di Mercato: Tra Sviluppi Positivi e Sfide Globali

Nonostante le dinamiche interne alla divisione AI, l’interesse degli analisti per Apple rimane alto, con valutazioni che oscillano tra prudenza e ottimismo. Jefferies ha recentemente alzato il rating di Apple da “Underperform” a “Hold” e ha aumentato il prezzo obiettivo a $188,32. L’azienda prevede che Apple supererà le stime di consenso nel trimestre di giugno, con una previsione di crescita del fatturato di circa l’8% e un aumento dell’utile per azione di circa il 10%.

D’altra parte, Goldman Sachs ha mantenuto il rating “Buy” e il target price di $253,00, pur riconoscendo le difficoltà in Cina, dove le spedizioni di telefoni di marchi stranieri, inclusi quelli Apple, hanno registrato un calo. A livello legale, Apple è impegnata in un ricorso contro una multa di $587 milioni imposta dall’Unione Europea per violazione del Digital Markets Act, contestando l’entità della sanzione. Infine, UBS ha ribadito il rating “Neutral”, sottolineando come, nonostante i nuovi accordi commerciali tra Stati Uniti e Vietnam, la Cina mantenga un ruolo dominante nella catena di approvvigionamento di Apple. Tutti questi sviluppi riflettono la complessa rete di sfide e opportunità che Apple deve affrontare in un mercato globale in costante evoluzione.

La partenza di un dirigente chiave nel settore AI di Apple è senza dubbio una notizia rilevante, ma il quadro generale dipinto dagli analisti suggerisce che la strategia complessiva dell’azienda e le sue fondamenta finanziarie rimangono solide. Le prossime mosse di Apple nel campo dell’intelligenza artificiale e la gestione delle sfide globali saranno determinanti per il suo percorso futuro.

