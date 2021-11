Apple iPhone sarà sul mercato per altri 10 anni poi sparirà

Un noto analista ha affermato che l’iPhone esisterà per altri 10 anni, dopodiché Apple lo sostituirà con la tecnologia AR.

Non è la prima volta che sentiamo gli analisti menzionare la fine dell’era dell’iPhone e non sono gli unici a pensare in quella direzione. Da diversi anni Apple sta cambiando strategia nel campo dell’hardware e del software.

Sebbene Apple sia l’azienda più preziosa sul mercato, il CEO Tim Cook è consapevole che l’attività dell’azienda non può fare affidamento su un prodotto. Attualmente, la metà dei guadagni dell’azienda proviene dalle vendite di iPhone.

Questo è solo uno dei motivi per cui Ming-Chi Kuo, rinomato analista dell’ecosistema Apple, crede che il futuro di Apple sarà legato alla realtà aumentata (AR) e al successo del visore Apple AR.

L’obiettivo di Apple è sostituire l’iPhone con la tecnologia AR nel giro di 10 anni, il che suggerisce che la domanda di dispositivi AR e ABF supererà il miliardo in dieci anni.

Kuo ritiene che il primo casco Apple AR, di cui si parla da tempo, funzionerà senza l’aiuto dell’iPhone e che ciò consentirà al prodotto di avere successo.

Secondo le sue conoscenze, il casco Apple AR, previsto per il 2022, avrà una potenza di elaborazione a livello di computer Mac. Il design del chip farà la differenza più grande tra il casco Apple AR e i dispositivi concorrenti.

Il dispositivo potrebbe essere dotato di due processori e avrà due display micro OLED 4K di Sony che supporteranno anche la realtà virtuale (VR).