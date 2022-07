Apple Watch Series 8 ti dirà quando hai la febbre

Apple Watch Series 8 sarà in grado di segnalarti se hai la febbre o la temperatura più alta del normale.

Secondo le indiscrezioni del leaker Mark Gurman, il nuovo smartwatch di Apple sarà in grado di dire se hai la febbre e dirti se hai una febbre più alta del normale.

Considerando che la febbre alta è tra i sintomi più comuni di alcune infezioni virali, in particolare il Covid-19, la nuova funzionalità di Apple Watch ha un senso.

Il prossimo Apple Watch Series 8 sarà in grado di avvisare l’utente quando ha la febbre superiore alla normale temperatura corporea, grazie a un nuovo sensore integrato.

Sulle ultime informazioni della newsletter Power On, Gurman ha affermato di pensare che “Apple Watch Series 8″ sarà caratterizzato da un nuovo sensore di temperatura corporea, a condizione che il sensore superi i test interni di Apple. Il leaker ha dichiarato di ritenere che il sensore sia adatto sia per l’Apple Watch Series 8 standard che per un nuovo “modello robusto” progettato per gli atleti“.

Di conseguenza, il nuovo Apple Watch Series 8 non leggerà direttamente la temperatura corporea attuale degli utenti, ma avviserà direttamente gli utenti quando pensa di avere la febbre.