Attenzione russare è legato a gravi malattie

In un secondo studio, gli scienziati hanno scoperto che “ l’apnea ostruttiva del sonno ” è anche associata a una diminuzione della forza mentale, specialmente nei soggetti di età pari o superiore a 74 anni.

“I nostri risultati mostrano che la privazione di ossigeno dovuta all’apnea ostruttiva del sonno è associata in modo indipendente al cancro“, ha affermato in una dichiarazione il dottor Andreas Palm, ricercatore e consulente senior dell’Università di Uppsala.

È già noto che i pazienti con apnea ostruttiva del sonno hanno un rischio maggiore di sviluppare il cancro, ma non è chiaro se ciò sia dovuto alla stessa apnea ostruttiva del sonno o a fattori di rischio correlati al cancro, come obesità, malattie cardiovascolari e stili di vita.

Gli autori dello studio hanno esaminato i dati di 62.811 svedesi 5 anni prima che iniziassero il trattamento per l’ apnea notturna , tenendo conto delle dimensioni corporee, di altri problemi di salute e dello stato socioeconomico.

Sebbene non tutti coloro che russano abbiano l’apnea ostruttiva del sonno, il russare forte è un sintomo frequente di questa condizione , secondo scitechdaily.

