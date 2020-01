Calabria, terremoto torna a terrorizzare la popolazione

Per fortuna, ancora una volta, sebbene parliamo di una scossa abbastanza forte da essere avvertita chiaramente e spaventare la popolazione, non ci sono notizie di vittime o di gravi feriti, una notizia neppure tanto scontata in un paese come il nostro che negli anni è stato flagellato da tragedie del genere.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata dall’INGV a 6 chilometri a nord di Albi (Catanzaro), in Calabria alle 00.37 di venerdì 17 gennaio, a circa 8 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita nei comuni limitrofi.

Più nello specifico l’evento è stato avvertito dalla popolazione di Cosenza, Rende, Catanzaro, Lamezia Terme, Crotone, San Giovanni in Fiore, Rossano, Petilia Policastro, Soveria Mannelli, Sersale.

La popolazione si è riversata in strada spaventata e sono molte le chiamate arrivate al numero 115: diverse persone hanno deciso anche di passare la notte fuori ed in auto, per paura di scosse successive.

Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose, ed anche i vigili del Fuoco e Carabinieri hanno confermato che il sisma registrato nella notte in Calabria non ha provocato danni.