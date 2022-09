Gli incredibili danni del terremoto di Taiwan

Il tremendo terremoto è stato preceduto da una serie di scosse nelle ultime ore, di cui una di magnitudo 5,9, nella giornata di sabato.

Un terremoto di magnitudo 7,2 secondo lo United States Geological Survey, che è stato successivamente classificato a 6,9, ha causato gravi danni materiali nella zona costiera della regione cinese di Taiwan, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Due grandi terremoti, uno di 6.4 e 6.9, in meno di 24 ore, hanno provocato crolli di edifici, frane e tagli alle vie di comunicazione oltre alla caduta di ponti sulle strade del sud-est dell’isola.

L’ufficio meteorologico ha detto che l’epicentro era nella contea di Taitung e ha seguito un tremore di magnitudo 6,4 sabato notte nella stessa zona, che non ha causato vittime.

Il terremoto ha scosso la contea di Hualien nella regione cinese di Taiwan alle 14:44 di domenica, ora di Pechino, secondo il China Earthquake Network Center (CENC), colpendo i servizi ferroviari e della metropolitana e provocando il crollo di un edificio e di un ponte.

I vigili del fuoco di Taiwan hanno detto che quattro persone sono state salvate da un edificio che ospitava un minimarket crollato a Yuli, mentre tre persone il cui veicolo è caduto da un ponte danneggiato sono state soccorse e portate in ospedale.

Inoltre, da 300 a 400 turisti sono rimasti intrappolati a Chike Mountain quando il terremoto ha innescato frane che hanno bloccato le strade.

La Taiwan Railways Administration (TRA) ha spiegato che un treno è deragliato alla stazione di Dongli a Hualien dopo essere stato colpito dal cemento di una tettoia staccatasi durante il terremoto, ma tutti i passeggeri sono scesi sani e salvi.

L’autorità locale ha affermato che il terremoto ha rotto molti tubi dell’acqua e ha causato interruzioni di corrente in 7.073 famiglie a Yuli.

L’alimentazione di emergenza è stata attivata. Anche un piccolo numero di famiglie in città come Taipei e New Taipei City sta subendo interruzioni di corrente a causa del terremoto e sono in corso i corrispondenti lavori di riparazione.

Il Giappone ha revocato un allarme tsunami precedentemente emesso per le regioni di Miyakojima e Yaeyama nella prefettura di Okinawa meridionale dopo il terremoto, secondo l’emittente NHK.

Tremori sono stati avvertiti in tutta l’isola di Taiwan, così come nelle aree costiere delle province di Fujian, Guangdong e Jiangsu e Shanghai, secondo quanto riportato da CMG.