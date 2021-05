C’è un alimento più sano in assoluto, qual è?

Uno degli alimenti più sani in assoluto è il cetriolo che costituisce oltre il 95,2% del suo contenuto di acqua e viene indicato come un’opzione adatta per le persone sane, in quanto i suoi vantaggi partono dalla sua ricchezza di antiossidanti e combattendo infezioni e cancro, fino al potenziamento dell’attività antirughe e antietà.

La maggior parte crede che sia un vegetale, ma in realtà appartiene alla categoria dei frutti, e i benefici per la salute dei cetrioli vanno oltre le sue umili origini. 95,2 del contenuto di cetriolo è acqua, il che lo rende un ottimo modo per preservare l’umidità del corpo, ed è anche una buona fonte di sostanze fitochimiche che hanno benefici antiossidanti e combattono infezioni e cancro.

Mentre la buccia ed i semi sono la parte più ricca di sostanze nutritive perché contengono fibre e beta-carotene, uno studio pubblicato sul “Pakistan Journal of Nutrition” ha scoperto che i semi di cetriolo sono anche una buona fonte di minerali e calcio. I composti antinfiammatori del cetriolo aiutano a rimuovere i prodotti di scarto dal corpo e riducono l’irritazione della pelle, secondo la Cleveland Clinic.

La ricerca preliminare indica anche che il cetriolo aumenta l’attività antirughe e antietà. L’opzione contiene anche due tipi di sostanze fitochimiche associate alla lotta contro il cancro, i lignani e la cucurbitacina, a cui le aziende farmaceutiche hanno recentemente prestato grande attenzione per la loro capacità di combattere la diffusione delle cellule tumorali.

E uno studio su 800 donne americane e pubblicato sul Journal of Nutrition ha rivelato che coloro che sono stati trovati ad avere livelli più elevati di lignina hanno mostrato un minor rischio di cancro alle ovaie. E uno studio pubblicato dal National Institute of Oncology su 1.000 donne in postmenopausa a San Francisco ha scoperto che una maggiore assunzione di lignina riduce il rischio di cancro dell’endometrio.

Per quanto riguarda i suoi benefici sulla pelle, la nutrizionista della Florida Megan Weir ha spiegato che i cetrioli hanno proprietà rinfrescanti e lenitive sulla pelle, riducendo il gonfiore, l’irritazione e l’infiammazione se applicati localmente. Nel contesto, il Centro medico dell’Università del Maryland ha pubblicato un rapporto che indica l’importanza della vitamina K nel mantenimento della salute delle ossa e ha consigliato di mangiare cetrioli per aumentare il consumo di vitamina.

Una dichiarazione in Nutrition ha anche indicato che la vitamina K riduce i tassi di frattura, aumenta le dimensioni delle ossa e influenza positivamente l’equilibrio del calcio. E uno studio sugli animali nel 2010 e pubblicato sul Journal of Young Pharmacists ha rivelato che l’estratto di cetriolo aumenta il tasso di eliminazione dei radicali liberi perché contiene antiossidanti.