Perchè affidarsi ad un’agenzia di traduzione

I servizi di traduzione possono essere utilizzati per produrre versioni tradotte di un servizio di assistenza clienti. Fondamentalmente, sono in grado di farlo preservando l’identità del marchio, per questo è sempre utile rivolgersi ad un’agenzia di traduzione.

Le agenzie di traduzione mirano a comunicare accuratamente le informazioni tradotte ai clienti utilizzando una terminologia locale appropriata che è culturalmente sensibile.

Il mantenimento di questi importanti elementi richiede esperienza sia negli elementi tecnici di business, come le strategie del canale di vendita, sia nelle tendenze linguistiche uniche di particolari lingue e culture. I servizi di traduzione sono in grado di offrire questa competenza.

Il servizio multilingua è parte vitale di un’azienda e di un professionista, consideriamo ad esempio la parte self-service di un canale di supporto aziendale. Questo può essere composto da una sezione di domande frequenti basata sul Web e da una base di conoscenza, le cosiddette “FAQ” ad esempio. Se queste funzionalità sono disponibili solo in italiano o in inglese, dunque in una sola lingua, i clienti che parlano una lingua diversa non saranno in grado di usarle e i ticket di richiesta di supporto da parte di madrelingua stranieri verranno accumulati nella posta in arrivo.

Queste caratteristiche dovranno essere tradotte nelle lingue parlate dai clienti per alleviare questa pressione. Per fare ciò, potrebbe essere allettante per le aziende inserire semplicemente tutte le informazioni dalla knowledge base e dalle domande frequenti in uno strumento online come Google Translate.

Il problema qui è che strumenti come questo generalmente funzionano traducendo direttamente le parole nell’equivalente non inglese senza alcuna considerazione per il significato contestuale più ampio. Ciò può comportare una traduzione errata delle parole tecniche e la confusione del significato di tali termini.

Un’agenzia di traduzione può identificare quali sono le informazioni pertinenti e il modo migliore per trasmettere tali informazioni date le sensibilità culturali pertinenti, preservando nel contempo l’immagine del marchio e gli standard di servizio. Armati di opzioni self-service di questo calibro, i clienti non italiani ad esempio, potranno aiutare se stessi così come gli anglofoni. Ciò significa una casella di posta meno piena per i team di assistenza e un tasso più elevato di soddisfazione del cliente.

Un altro motivo per utilizzare i servizi di traduzione è che facilita la crescita del business. Ci sono molte persone che vivono nel paese di residenza e che parlano una lingua diversa dalla madrelingua, come prima lingua. Queste persone rimarranno in gran parte inaccessibili alle aziende fintanto che i loro media e canali di supporto saranno disponibili esclusivamente in una sola lingua. L’uso dei servizi di traduzione apre quindi le imprese a milioni di potenziali clienti e lo fa senza incorrere in costi enormi.

Avere poi la possibilità di intraprendere relazioni commerciali efficaci con persone che non parlano la propria lingua, può anche consentire alle aziende di semplificare le loro operazioni interne. Offre possibilità di acquisire partner commerciali magari più economici, più efficienti o più appropriati che in precedenza sarebbero stati trascurati a causa di una barriera linguistica.