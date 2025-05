ChatGPT si aggiorna: GPT-4.1 gratis anche per utenti base

OpenAI ha annunciato il rilascio di GPT-4.1, una versione ancora più avanzata e performante del suo popolare modello di intelligenza artificiale. La grande novità? Tutti gli utenti di ChatGPT, anche quelli non abbonati, possono ora accedere gratuitamente a GPT-4.1 mini, un aggiornamento che promette maggiore velocità, efficienza e capacità di comprensione.

Questa mossa rappresenta un ulteriore passo verso la democratizzazione dell’intelligenza artificiale, rendendo le sue funzionalità avanzate accessibili a una platea globale.

GPT-4.1 mini: cosa cambia per gli utenti gratuiti

Secondo quanto riportato da OpenAI sul proprio blog ufficiale, GPT-4.1 mini offre prestazioni migliorate rispetto al precedente GPT-4o mini, pur mantenendo la stessa accessibilità gratuita. Gli utenti possono ora beneficiare di risposte più rapide, una comprensione più fine del linguaggio naturale e maggiore coerenza nei dialoghi complessi.

Inoltre, GPT-4.1 mini è ora integrato con Siri su dispositivi Apple, se l’integrazione è attiva. Questo significa che anche le interazioni vocali con l’assistente Apple diventeranno più naturali, precise e dettagliate grazie all’intelligenza di OpenAI.

GPT-4.1 completo per abbonati Plus, Pro e Team

Gli utenti con abbonamento a ChatGPT Plus, Pro o Team possono invece sfruttare la versione completa di GPT-4.1, ancora più potente e progettata per affrontare compiti avanzati come la scrittura di codice, l’analisi di documenti complessi e la gestione di input di grandi dimensioni.

Una delle caratteristiche più innovative è la finestra di contesto estesa, che permette a GPT-4.1 di elaborare testi fino a 1 milione di caratteri, l’equivalente di centinaia di pagine. Questo permette all’AI di mantenere coerenza narrativa, riferimenti interni e analisi dettagliate anche in documenti molto lunghi, superando di gran lunga le capacità delle versioni precedenti.

Come sottolineato da TechCrunch e The Verge, questa espansione rende GPT-4.1 uno strumento ideale per professionisti, sviluppatori, ricercatori e creativi che necessitano di un assistente virtuale in grado di “gestire la complessità senza perdere il filo”.

Un’intelligenza artificiale sempre più accessibile

Con questo aggiornamento, OpenAI riafferma la propria posizione di leadership nel settore dell’AI conversazionale. Dopo l’introduzione di ChatGPT-4o con funzioni vocali e visive, l’arrivo di GPT-4.1 segna un ulteriore salto qualitativo, aprendo a nuove possibilità in ambito educativo, professionale e creativo.

Il fatto che una versione avanzata sia ora disponibile gratuitamente rappresenta anche una risposta competitiva al crescente ecosistema di chatbot AI, che vede Google, Meta e altri colossi tecnologici correre per conquistare l’attenzione degli utenti.

Fonti autorevoli: