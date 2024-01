Che succede se non pago il bollo

Il bollo auto, una tassa automobilistica regionale, è obbligatorio per tutti i proprietari di veicoli a motore in Italia. Il mancato pagamento di questa tassa può avere una serie di conseguenze significative.

1. Sanzioni e Ravvedimento Operoso Se non paghi il bollo auto entro la scadenza, ti esponi a sanzioni. Tuttavia, esiste un sistema di “ravvedimento operoso” che permette di ridurre queste sanzioni se il pagamento viene effettuato entro un certo periodo dalla scadenza. Se il pagamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione è dello 0,1% del bollo per ogni giorno di ritardo. Questa percentuale aumenta se il ritardo si estende: si passa all’1,67% per un ritardo tra i 30 e i 90 giorni e al 3,75% entro un anno. Dopo un anno, la sanzione sale al 30% del tributo, più interessi dello 0,5% per ogni semestre di ritardo​​​​.

2. Fermo Amministrativo e Altre Misure Cautelari Se continui a non pagare il bollo nonostante le sanzioni, l’importo viene iscritto a ruolo e affidato a un agente di riscossione. Se non saldi il debito entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, possono essere attivate misure cautelari ed esecutive come il fermo amministrativo del veicolo, che impedisce la circolazione, la vendita o la rottamazione del veicolo. In alcuni casi, si può arrivare persino al pignoramento del conto corrente​​​​.

3. Prescrizione del Bollo Auto Il bollo auto non pagato si prescrive in tre anni, partendo dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa doveva essere pagata. Se l’Agenzia delle Entrate non notifica un atto idoneo a interrompere la prescrizione entro questo periodo, non può più pretendere il pagamento. Tuttavia, è necessario che il proprietario del veicolo presenti un ricorso per far valere la prescrizione, che può essere fatto attraverso la Commissione tributaria provinciale o in autotutela​​​​.

4. Rottamazione Quater e Sanatorie La legge di bilancio 2023 ha introdotto la cosiddetta “rottamazione quater”, che riguarda anche il bollo auto. Questa sanatoria permette di pagare l’importo del bollo senza addebito di interessi di mora e sanzioni, ma è necessario aderire entro date specifiche​​.

In conclusione, non pagare il bollo auto può portare a conseguenze economiche rilevanti e complicazioni amministrative. È importante essere consapevoli di queste potenziali conseguenze e valutare l’opzione del ravvedimento operoso o delle sanatorie per ridurre il debito.