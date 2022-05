Chi è il Consulente SEO e di cosa si occupa

Il mercato online sta vivendo un momento d’oro nella sua storia, complice l’aumento senza precedenti delle richieste che è coinciso con l’inizio della pandemia. Si tratta di una fase che non sembra essere passeggera, dal momento che la crescita non ha accennato a diminuire nemmeno da quando è ripresa la possibilità di uscire e di usufruire dei servizi in presenza.

Sul web la competizione tra le aziende è spesso spietata, dal momento che si tratta di un mercato che presenta una maggiore accessibilità e che risulta quanto mai allettante. Essere su internet è ormai diventato un elemento imprescindibile e non un semplice “di più”.

La sola presenza, pertanto, non risulta attualmente sufficiente, tutt’altro: l’obiettivo da raggiungere è sempre più quello di farsi notare e generare fatturato. Pertanto, lo strumento attraverso cui gli utenti accedono alle proposte delle imprese è quello di eseguire ricerche sui motori di ricerca, dei quali il più noto è Google, non a caso soprannominato dagli addetti ai lavori “Big G.” o “il gigante di Mountain View”.

Google è stato capace di sbaragliare la concorrenza, affermandosi in tutto il mondo, complice la tecnologia innovativa che riesce a mettere in campo, con aggiornamenti costanti dei propri algoritmi.

Avere un proprio spazio sul web per le aziende è piuttosto semplice: basta creare un sito e utilizzare i social. Farlo in maniera efficace è però tutt’altra cosa. Le dinamiche, infatti, sono specifiche per ciascun canale e richiedono figure professionali ad hoc per ottenere effettivamente dei risultati. Una di quelle più importanti è il consulente SEO, il quale si interessa dell’ottimizzazione per i motori di ricerca. In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più su questa figura e sulle attività delle quali si occupa.

Che cosa fa un Consulente SEO?

Un consulente SEO non è altro che un professionista il cui compito è quello di pianificare le molteplici attività che riguardano la SEO, che consentono ad aziende e professionisti di ottenere la massima visibilità all’interno delle ricerche sui motori di ricerca.

Significa, in parole semplici, far trovare il sito web in prima pagina e il più in alto possibile all’interno delle ricerche degli utenti effettuate su Google e altri motori. Il consulente SEO, quindi, definisce la strategia per il posizionamento del sito, in base agli obiettivi definiti insieme all’azienda.

Ha nel suo arco diverse frecce per raggiungere questo scopo, il cui uso è diverso caso per caso e deve essere tarato rispetto alla specifica campagna di ottimizzazione e posizionamento. Pertanto, il consulente SEO è un professionista che che possiede non solo competenze tecniche ed esperienza, ma anche delle soft skill molto particolari, come ad esempio versatilità, capacità di ascolto, tenacia, pazienza, creatività, capacità di interpretare i segnali e le variabili del mercato.

Una professione quanto mai articolata, affascinante e complessa, dove due più due fa sempre quattro, ma il risultato finale può essere raggiunto con molteplici approcci. Motivo per cui non basta conoscere Google e i suoi strumenti, quando si esercita il ruolo di consulente SEO, ma è necessario padroneggiare competenze trasversali e con una visione a tutto tondo nell’ambito del marketing digitale.

Milano: il luogo ideale in cui trovare un consulente SEO esperto

I professionisti più all’avanguardia in Italia si trovano in molti casi nella città che rappresenta il cuore dell’economia nazionale: Milano. Quando si tratta di scegliere il SEO specialist (altro nome con cui è conosciuto il consulente SEO), sono diverse le realtà che preferiscono avvalersi di un consulente SEO Milano, il quale è necessario abbia realizzato non solo un percorso di studi ad hoc, ma maturato anche un’esperienza importante.

Quando si tratta di SEO, infatti, teoria e pratica vanno imprescindibilmente di pari passo, dal momento che è dai risultati effettivamente conseguiti che si valuta il valore di un professionista. Allo stesso tempo, essendo il web in costante evoluzione, un consulente SEO si trova a doversi aggiornare ogni giorno.

Milano è il terreno più fertile in Italia, dal momento che presenta un forte contesto competitivo, oltre che un numero di realtà economiche di eccellenza assolutamente senza pari. Se, del resto, è rinomata in tutto il mondo ed è la sede della Borsa italiana i presupposti ci sono tutti. Milano rappresenta un punto di confronto imprescindibile e un territorio di apprendimento impareggiabile, anche per i professionisti della SEO.

Le pratiche basilari della SEO

Le prime cose che un consulente SEO si trova a considerare, quando inizia a lavorare alla strategia di posizionamento di un sito, è la tipologia del sito stesso, che può essere un ecommerce, un sito istituzionale oppure un blog, per fare degli esempi, nonché il mercato nel quale questo si inserisce. Le domande con cui si relaziona sono di questo tipo:

Chi è il brand che mi trovo a ottimizzare?

Qual è il suo mercato di riferimento?

Qual è la sua audience potenziale?

Chi sono i suoi concorrenti?

Quali sono gli obiettivi da raggiungere?

In seguito a un’analisi preliminare che parte da interrogativi come quelli sopra riportati e che spesso il consulente SEO si trova a effettuare con il contributo delle informazioni ricevute dal cliente, si arrivano a definire gli aspetti teorico-pratici sui quali intervenire.

Un consulente SEO può effettuare l’ottimizzazione on-page e off-page, agendo sia direttamente sul sito e sulle sue pagine, sia su piattaforme esterne in grado di rafforzare il trust del sito target. Fondamentale la keyword research, uno studio che contribuisce al posizionamento all’individuazione delle parole chiave più pertinenti rispetto ai prodotti, ai servizi o ai contenuti di un sito web e dell’azienda proprietaria.