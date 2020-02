Nei giorni scorsi aveva rilasciato una lunga e dettagliata intervista per spiegare cosa avesse intenzione di fare e quali fossero i suoi progetti politici per il prossimo futuro, ed in queste ore ha messo in atto il suo primo proposito: Clemente Mastella non è più il sindaco di Benevento.

Mastella ha aspettato ieri mattina, la domenica successiva alla visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in città, per rassegnare le dimissioni, consegnate nelle mani di un dipendente comunale che poi le ha protocollate.

Adesso ha venti giorni di tempo per tornare sui suoi passi, poi le dimissioni diventeranno definitive.

Clemente Mastella (Foto@Wikimedia)

L’ex ministro ha quindi fatto sapere che correrà alle elezioni regionali in Campania con una propria lista.

Ricordiamo che Mastella era stato eletto nel 2016, battendo Raffaele Del Vecchio, candidato del Pd, grazie anche alla presenza di un esponente democratico beneventano al governo, Umberto Del Basso De Caro, allora sottosegretario alle Infrastrutture.

Ad oggi, Benevento è l’unico capoluogo di provincia in Campania guidato dal centrodestra.