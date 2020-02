Coca Cola, migliaia di bottigliette richiamate in fabbrica

Nonostante il massimo dell’attenzione e tutte le rigide regole rispettate, qualche errore o malfunzionamento nella filiera di produzione può accadere, mettendo a rischio la salute e l’incolumità dei consumatori finali.

Ma, per fortuna, il Ministero con i suoi ispettori vigilano sempre attentamente, decidendo nei casi più estremi al ritiro precauzionale dal commercio.

Ed è quello che in queste ore è accaduto a Coca Cola: il ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di Coca-Cola in bottiglia per la possibile presenza di filamenti di vetro. L’avviso di richiamo, diramato dall’azienda, è pubblicato sul sito del dicastero. Il motivo del richiamo è la “possibile presenza di corpi estranei (filamenti di vetro)“.

Più nello specifico, il ritiro riguarda 7 lotti di confezioni da sei di Coca Cola Original Taste e uno di Coca Cola Zero zuccheri: per la Coca ‘normale’ L200107 con data di scadenza fissata al 6-01-2021; L200108 con data di scadenza fissata al 7-1-2021; L191220 con data di scadenza fissata al 19-12-2020; L191221 con data di scadenza fissata al 20-12-2020; L200109 con data di scadenza fissata al 8-1-2021; L191218 con data di scadenza fissata al 17-12-2020; L191219 con data di scadenza fissata al 18-12-2020. Per la Coca Cola Zero Zuccheri: L200109 con data di scadenza fissata al 10-7-2020.

Nel comunicato del ministero della Salute è scritto che sono stati imbottigliati nello stabilimento di Nogara, in provincia di Verona.

fonte@Ministero Della Salute – Comunicato