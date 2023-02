Per vedere il cedolino della pensione dall’INPS devi accedere al sito www.inps.it con le tue credenziali (PIN, SPID o CNS) e cercare la voce “Cedolino pensione e servizi collegati”. Da lì potrai consultare e stampare il tuo cedolino mensile e verificare l’importo dei tuoi trattamenti.

Come fare per vedere il cedolino INPS della pensione (Foto@Pixabay)

Per richiedere lo SPID devi rivolgerti a un gestore autorizzato, chiamato Identity Provider, e scegliere la modalità di riconoscimento più adatta al tuo caso. Puoi farlo online o in presenza presso un centro abilitato. Al momento i gestori di identità sono: Aruba PEC SpA, In.Te.S.A. SpA, InfoCert SpA, Lepida ScpA, Namirial SpA, Poste Italiane SpA, Register SpA, Sielte SpA e TI Trust Technologies Srl.

Per ottenere il PIN INPS invece, puoi:

Accedere al sito www.inps.it e utilizzare il servizio “Richiesta PIN”

Chiamare il Contact Center al numero verde 803 164 o al 06 164164

Ricevere le prime 8 cifre del PIN tramite sms o e-mail

I livelli di sicurezza SPID indicano il grado di protezione dei tuoi dati personali e delle tue operazioni online. In sintesi, le differenze sono:

SPID 1: accedi con nome utente e password

SPID 2: accedi con nome utente, password e un codice temporaneo (OTP) o un’app

SPID 3: accedi con nome utente, password e un dispositivo certificato (smart card o token)

Più alto è il livello di sicurezza, più servizi puoi utilizzare con lo SPID.

Come richiedere una certificazione INPS

Per richiedere una certificazione INPS hai diverse opzioni: puoi farlo online sul portale dell’INPS con le tue credenziali, puoi chiedere l’invio a casa tramite PEC, puoi rivolgerti a un CAF o agli uffici territoriali dell’INPS.

Per ottenere il reddito di cittadinanza devi presentare l’ISEE che certifica il tuo reddito. Puoi farlo online sul portale dell’INPS o presso un CAF. Devi anche sottoscrivere un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale.

Attraverso il portale INPS puoi accedere a diversi servizi online riguardanti la previdenza e il welfare familiare. Per esempio, puoi:

Consultare lo stato di una pratica o di una domanda

Visualizzare il fascicolo previdenziale del cittadino

Richiedere l’assegno unico e universale per i figli minori

Ottenere informazione e assistenza su altri benefici familiari