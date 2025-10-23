Chi paga la casa di riposo se la pensione non basta

Quando una persona anziana o non autosufficiente viene ricoverata in una struttura residenziale – come una casa di riposo, una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) o similare – uno degli aspetti più critici riguarda il pagamento della retta. Molti pensionati scoprono che la pensione da sola non copre i costi, e sorgono immediatamente diverse domande: chi ne ha la responsabilità? Quali sono i meccanismi di sostegno pubblico? I figli o altri familiari devono intervenire? Ed in che modo si può gestire la situazione per evitare sorprese o abusi?

Vediamo in dettaglio la situazione italiana: chi paga la casa di riposo quando la pensione non basta, quali parti della retta sono a carico del sistema sanitario o dei Comuni, quando intervengono i familiari, quali sono i contributi e le agevolazioni attivabili, cosa dice la giurisprudenza e quali strategie mettere in atto.

Cos’è la retta della casa di riposo e da cosa è composta

Per capire chi paga, occorre chiarire che cosa include la “retta” di ricovero in una casa di riposo (o RSA) e come viene suddivisa:

Potrebbe interessarti anche:

La retta complessiva è composta tipicamente di due grandi voci: Quota sanitaria / socio-sanitaria : riguarda le cure, l’assistenza infermieristica, attività mediche, riabilitative, l’assistenza continuativa. Quota alberghiera / sociale : vitto, alloggio, pulizia, servizio lavanderia, soggiorno, servizi comuni, eventuali attività ricreative.



Ad esempio, secondo una guida la quota sanitaria viene in genere coperta dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tramite la Regione/ASL, mentre la quota alberghiera è generalmente a carico dell’ospite o della famiglia.

In analogia, la Federazione pensionati CISL Lombardia segnala che “la parte sanitaria (tariffa) è a carico del SSN” mentre l’altra parte (alberghiera) è a carico dell’utente o del Comune/famiglia.

In certi casi particolari, ad esempio malattie gravi, demenza senile avanzata o Alzheimer, la distinzione fra quota sanitaria e alberghiera può venir meno, perché le prestazioni socio‑assistenziali sono fortemente integrate con quelle sanitarie. In quel caso tutto può essere a carico del SSN.

Questo significa che non è sempre l’anziano o la sua pensione a dover coprire interamente la retta.

Chi paga se la pensione non basta?

1. L’anziano stesso

La regola generale è che il ricoverato è tenuto al pagamento della retta nella misura delle proprie risorse. In altre parole, se la pensione e/o eventuali altri redditi o patrimoni coprono la retta, tocca a lui/lei sostenere la spesa.

Tuttavia, soprattutto quando la pensione è modesta o nulla, è utile esplorare altri soggetti e strumenti.

2. I figli / familiari

Esiste la convinzione che “i figli devono pagare la casa di riposo del genitore”. In parte è vero, ma con precisazioni importanti:

Il Articolo 433 Codice Civile prevede che i figli (e altri familiari indicati) possano essere obbligati a fornire “gli alimenti” in favore dei genitori che versano in stato di bisogno.

Tuttavia, la giurisprudenza e la normativa affermano che non è obbligatorio per i figli pagare la retta della casa di riposo , salvo che abbiano risorse e siano in grado di farlo.

, salvo che abbiano risorse e siano in grado di farlo. Se i figli firmano volontariamente un impegno di pagamento (es. fidejussione o patto scritto con la struttura), allora possono essere considerati responsabili. Ma tali impegni vanno valutati con attenzione, perché in certe condizioni sono stati dichiarati nulli.

In sintesi: i figli possono essere chiamati a contribuire, in caso di capacità economica, ma non sempre sono automaticamente obbligati a pagare la retta della casa di riposo.

3. Il Comune / i Servizi Sociali

Quando l’anziano non ha risorse sufficienti, intervengono i servizi pubblici:

Il Comune (tramite l’assessorato ai servizi sociali) può farsi carico – totalmente o in parte – della quota alberghiera della retta, previo accertamento della condizione economica dell’utente.

La stessa struttura regionale/ASL interviene per la quota sanitaria. In base ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) le prestazioni sanitarie e socio‑sanitarie sono garantite.

In alcuni casi, viene attivato un contributo pubblico per coprire la retta o parte di essa, qualora l’anziano si trovi in condizioni di bisogno economico.

4. Strumenti specifici / contributi

Esistono anche contributi destinati a categorie specifiche o fondazioni:

Per esempio, la ENPAM concede un sussidio per la retta di case di riposo per i pensionati medici/odontoiatri che si trovano in difficoltà economica: l’importo può coprire fino al 75% della retta effettivamente pagata. Enpam

Anche altri enti (fondazioni, casse previdenziali) possono avere bandi o contributi simili.

Quali costi bisogna prevedere?

Un aspetto che spesso getta le famiglie in difficoltà è l’entità della spesa. Vediamo qualche riferimento.

In una guida si segnalano costi medi mensili: al Nord Italia fra circa €1.500 e €4.000 ; al Centro circa €1.300‑3.000 ; al Sud circa €900‑2.500 , a seconda della struttura e dei servizi richiesti.

; al Centro circa ; al Sud circa , a seconda della struttura e dei servizi richiesti. Un’altra fonte segnala che la retta di una RSA (richiesta di ricovero continuo giorno e notte) può aggirarsi tra €2.500 e €3.200 al mese . aduc.it

. aduc.it Del resto, la quota sanitaria può coprire circa il 50% (o più) della retta, ma la parte restante (alberghiera) rimane significativa.

Per chi ha solo la pensione minima o pensione modesta, è evidente che la sola pensione spesso non copre la retta in modo integrale.

Quando la pensione non basta: cosa fare?

Ecco un percorso operativo da seguire se si scopre che la pensione non è sufficiente per coprire la retta:

Passo 1: Verificare la propria situazione patrimoniale ed economica

Occorre valutare non solo la pensione, ma anche eventuali redditi aggiuntivi, patrimonio immobiliare, liquidità.

Preparare l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) aggiornato, che sarà richiesto dai servizi sociali per valutare l’accesso ai contributi o all’intervento del Comune.

Verificare se l’anziano ha beni (ad esempio, un immobile) che potrebbero essere messi a reddito (affitto) o ceduti (vendita o cessione della nuda proprietà) per ottenere liquidità.

Passo 2: Verificare se la struttura è convenzionata e che tipo di prestazione è offerta

Se la struttura è pubblica o privata convenzionata con il SSN , la quota sanitaria è coperta.

, la quota sanitaria è coperta. Verificare se si tratta di un ricovero per persona autosufficiente o non autosufficiente: se la non autosufficienza è grave e l’assistenza socio‐sanitaria è integrata, la quota alberghiera può essere anche essa coperta dal SSN.

Verificare il regolamento della Regione e del Comune per la compartecipazione alla spesa.

Passo 3: Presentare domanda ai Servizi Sociali / Comune / ASL

Rivolgersi al Comune di residenza o all’ASL per richiedere il contributo, la compartecipazione o l’intervento pubblico.

Allegare l’ISEE, la certificazione medica che attesti il grado di autosufficienza o non autosufficienza, eventuali attestazioni di patrimonio/beni.

Verificare se sono previsti bandi regionali o comunali per contributi alla retta. Ad esempio, enti previdenziali o casse specifiche possono avere contributi per categorie protette.

Passo 4: Valutare la possibilità che i familiari contribuiscano

Se i figli o altri familiari hanno risorse, possono valutare il contributo volontario.

Attenzione a non firmare impegni onerosi senza capire la propria situazione economica. La legge prevede che, se i figli non hanno risorse , non possono essere obbligati a pagare.

, non possono essere obbligati a pagare. Valutare se stipulare patti o contratti (attenzione: la giurisprudenza ha annullato talune clausole abusive).

Passo 5: Esplorare il patrimonio dell’anziano

Se l’anziano è proprietario di un immobile non più utilizzato, si può valutare l’affitto o la vendita/cessione della nuda proprietà. Ciò può generare una rendita utile per coprire la retta.

Valutare se ci sono altre fonti: annullamento dell’usufrutto, rendite da titoli o beni mobiliari.

È importante che queste operazioni siano fatte con tempo e con supporto professionale (notaio, consulente finanziario) per evitare svendite o problemi futuri.

Passo 6: Monitorare e negoziare la retta

Verificare se vi sono tariffe agevolate, sconti o convenzioni con strutture che abbiano listini più contenuti.

Negoziare con la struttura eventuali sconti in caso di difficoltà economica, oppure verificare la disponibilità di case di riposo pubbliche o semi‑pubbliche che hanno rette inferiori.

Verificare se la struttura offre solo assistenza base o servizi aggiuntivi più costosi (camera singola, attività extra), che possono far lievitare la retta.

Aspetti normativi e giurisprudenziali rilevanti

La suddivisione tra quota sanitaria e quota alberghiera è prevista dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni. Residenza Boncompagni

Una sentenza del Tribunale di Firenze ha stabilito che, nel caso di ricovero di malato di Alzheimer non autosufficiente, anche la quota alberghiera non può essere fatta pagare al paziente o alla famiglia, perché le prestazioni socio‑assistenziali sono inseparabili da quelle sanitarie: in questi casi tutto è a carico del SSN.

La normativa sui LEA prevede che le prestazioni residenziali per persone non autosufficienti siano garantite dal servizio sanitario, e che la quota sanitaria venga coperta; la parte restante può essere a carico dell’utente o del Comune.

Sul tema dell’obbligo dei familiari alla retta, la giurisprudenza afferma che, salvo impegni volontari firmati, i figli non sono legalmente obbligati a pagare la retta della RSA se non hanno mezzi economici per farlo. Bergamo Legal

Esempi pratici

Vediamo alcuni scenari comuni:

Caso A – Pensione media + proprietà immobiliare non utilizzata

Signor Rossi, 78 anni, pensione €1.200 al mese, è ricoverato in una struttura che richiede una retta di €2.000 al mese. Ha un immobile in affitto che gli può dare €500/mese. Caso: la pensione + affitto coprono solo €1.700.

– Occorre presentare domanda ai servizi sociali del Comune per ottenere un contributo sulla quota alberghiera.

– Valutare se affittare anche un secondo immobile o vendere la nuda proprietà per coprire la differenza.

– Verificare se la struttura è convenzionata e se la quota sanitaria è coperta.

– Se i figli hanno risorse, possono valutare un contributo volontario.

Caso B – Pensione minima + nessun altro reddito/patrimonio

Signora Bianchi, pensione €800 al mese, ricoverata in RSA con retta €2.500/mese. Non possiede altri redditi né immobili.

– In questo caso, lo Stato/Comune/ASL devono intervenire: la quota sanitaria sarà coperta, la quota alberghiera può essere coperta dal Comune se l’ISEE è molto basso.

– I figli non hanno risorse, quindi non sono obbligati a pagare.

– Se la struttura richiede il pagamento da parte della famiglia, si può contestare la legittimità, in particolare se la non autosufficienza è grave.

Caso C – Ricovero per persona non autosufficiente grave (es. Alzheimer)

Signor Verdi, 82 anni, malato di Alzheimer in stadio avanzato, ricoverato in RSA convenzionata. Nella sua regione è stato stabilito che, per casi di non autosufficienza grave, anche la quota alberghiera è a carico del servizio sanitario. Corriere della Sera

– In questo scenario, la famiglia in teoria non deve pagare nulla, purché venga riconosciuto lo stato di bisogno e la gravità.

– Importante verificare con l’ASL/Comune la modulistica e l’attivazione della copertura.

Le principali criticità e come evitarle

Alcune strutture fanno firmare ai familiari promesse di pagamento o fidejussioni al momento del ricovero; la giurisprudenza ha dichiarato nulle molte di queste clausole, soprattutto se l’anziano era dipendente dalle prestazioni socio‑sanitarie integrate. Diario di viaggio

molte di queste clausole, soprattutto se l’anziano era dipendente dalle prestazioni socio‑sanitarie integrate. Diario di viaggio Le famiglie spesso non calcolano bene l’importo della retta e rimangono “scoperte” dopo pochi mesi. È fondamentale la trasparenza sulle tariffe e sui servizi inclusi.

I regolamenti comunali o regionali possono differire ampiamente: cosa coperto al Nord può essere diverso al Sud. È utile informarsi presso il proprio Comune e Regione.

Talvolta la distinzione fra “autosufficiente” e “non autosufficiente” non è definita chiaramente: occorre chiedere valutazione dell’ASL, piano personalizzato di assistenza, elenco dei servizi richiesti.

Attenzione alle strutture non convenzionate: in tal caso la quota sanitaria potrebbe non essere coperta dal SSN, e la retta totale grava sull’ospite/famiglia.

Suggerimenti per le famiglie e strategie utili

Comparare strutture : richiedere più preventivi, verificare se sono convenzionate, livello di servizi offerti, zona, accessibilità.

: richiedere più preventivi, verificare se sono convenzionate, livello di servizi offerti, zona, accessibilità. Pianificare in anticipo : se possibile, valutare il ricovero prima che la situazione peggiori, così da avere più scelta e magari tariffe più vantaggiose.

: se possibile, valutare il ricovero prima che la situazione peggiori, così da avere più scelta e magari tariffe più vantaggiose. Valutare il patrimonio immobiliare : se l’anziano ha un immobile non più utilizzato, considerare affitto o vendita della nuda proprietà per generare reddito.

: se l’anziano ha un immobile non più utilizzato, considerare affitto o vendita della nuda proprietà per generare reddito. Aggiornare l’ISEE ogni anno e tener traccia degli eventuali contributi regionali o comunali.

ogni anno e tener traccia degli eventuali contributi regionali o comunali. Verificare l’esenzione : se l’anziano ha una patologia grave o è non autosufficiente, verificare se la quota alberghiera può essere interamente coperta dal SSN/Comune.

: se l’anziano ha una patologia grave o è non autosufficiente, verificare se la quota alberghiera può essere interamente coperta dal SSN/Comune. Non firmare impegni onerosi senza consulenza: se la struttura richiede al figlio la firma di un impegno al pagamento della retta, verificare la legittimità di tale richiesta.

senza consulenza: se la struttura richiede al figlio la firma di un impegno al pagamento della retta, verificare la legittimità di tale richiesta. Valutare l’assistenza domiciliare prima : a volte l’ingresso in struttura può essere posticipato se si attivano servizi domiciliari con un costo minore.

: a volte l’ingresso in struttura può essere posticipato se si attivano servizi domiciliari con un costo minore. Tenere traccia della durata del soggiorno: quando l’anziano può rientrare o passare ad un altro tipo di assistenza, potrebbe essere previsto un diverso regime di compartecipazione.

Conclusione

In conclusione: quando la pensione non basta a coprire la retta della casa di riposo, non è detto che tutta la spesa ricada automaticamente sull’anziano o sui figli. Il sistema italiano prevede varie forme di sostegno pubblico (SSN, Comune, Regione) che intervengono soprattutto in caso di non autosufficienza e bisogno economico. Tuttavia, è fondamentale muoversi in modo informato:

verificare se la struttura è convenzionata;

valutare la propria situazione economica e patrimoniale;

attivare per tempo le domande di contributo;

consultarsi con un professionista (assistente sociale, avvocato, notaio) in caso di dubbi;

non assumere impegni onerosi senza conoscere bene cosa si firma.

Il tema è delicato perché coinvolge tanto l’aspetto economico quanto quello umano e sociale: garantire un buon soggiorno all’anziano senza compromettere la stabilità finanziaria della famiglia è l’obiettivo.