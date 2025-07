Cerchi Aiuto? Come Richiedere un Assistente Sociale

Quando ci si trova in situazioni di fragilità, difficoltà economiche, problemi familiari o di salute che richiedono supporto, l’assistente sociale è la figura professionale a cui rivolgersi. Non è sempre facile sapere a chi chiedere aiuto e come attivare i servizi.

Chi è l’Assistente Sociale e Dove Trovarlo

L’assistente sociale è un professionista qualificato che opera per aiutare individui, famiglie e comunità a superare momenti di difficoltà, promuovendo il loro benessere e l’autonomia. Lavora per garantire l’accesso ai diritti e ai servizi sociali, intervenendo in ambiti come la protezione minori, il sostegno a persone anziane o con disabilità, la gestione di problemi economici o abitativi, e molto altro.

In Italia, il principale punto di riferimento per richiedere un assistente sociale sono i Servizi Sociali Territoriali, che fanno capo al Comune di residenza o all’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di riferimento. Ogni Comune ha il dovere di fornire questi servizi ai propri cittadini.

Dove puoi trovare un assistente sociale?

Uffici dei Servizi Sociali del tuo Comune: È il punto di accesso più comune. Puoi cercare il numero di telefono o l’indirizzo email sul sito web del tuo Comune, o recarti direttamente presso gli uffici.

È il punto di accesso più comune. Puoi cercare il numero di telefono o l’indirizzo email sul sito web del tuo Comune, o recarti direttamente presso gli uffici. Aziende Sanitarie Locali (ASL/ATS): In alcuni casi, specialmente per problematiche legate alla salute (es. disabilità, non autosufficienza), gli assistenti sociali operano anche all’interno delle ASL o dei Distretti Socio-Sanitari.

In alcuni casi, specialmente per problematiche legate alla salute (es. disabilità, non autosufficienza), gli assistenti sociali operano anche all’interno delle ASL o dei Distretti Socio-Sanitari. Ospedali: Per dimissioni protette o per problematiche socio-sanitarie legate a un ricovero.

Per dimissioni protette o per problematiche socio-sanitarie legate a un ricovero. Organizzazioni del Terzo Settore: Cooperative sociali, associazioni di volontariato e fondazioni spesso collaborano con assistenti sociali per progetti specifici o offrono servizi di supporto.

Ricorda che la consulenza con un assistente sociale è un tuo diritto e un servizio gratuito offerto dalla pubblica amministrazione. Come afferma il Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali (CNOAS), “l’assistente sociale è un garante dei diritti e un facilitatore nell’accesso alle risorse, lavorando nel rispetto della dignità e dell’autodeterminazione della persona”.

Come Avviene la Richiesta e Cosa Aspettarsi

Il processo per richiedere e ottenere un appuntamento con un assistente sociale è generalmente semplice e mirato a tutelare la tua privacy.

Contatto Iniziale: Puoi contattare i Servizi Sociali telefonicamente, via email o recandoti di persona allo sportello. Spiega brevemente il motivo della tua richiesta per essere indirizzato/a al servizio o al professionista più adatto alla tua situazione. Primo Colloquio: Verrà fissato un appuntamento per un primo colloquio informativo. In questa fase, l’assistente sociale ti ascolterà per comprendere a fondo la tua situazione, le difficoltà che stai affrontando e le tue esigenze. È un momento fondamentale per costruire una relazione di fiducia. Cosa portare: Potrebbe essere utile avere con te documenti che attestino la tua situazione (es. ISEE, certificati medici, documenti di identità), anche se non sono strettamente necessari per il primo contatto.

Potrebbe essere utile avere con te documenti che attestino la tua situazione (es. ISEE, certificati medici, documenti di identità), anche se non sono strettamente necessari per il primo contatto. Riservatezza: Tutto ciò che dirai sarà trattato con la massima riservatezza, nel rispetto della normativa sulla privacy (GDPR). L’assistente sociale è tenuto al segreto professionale. Valutazione e Progettazione: Dopo il primo colloquio, l’assistente sociale effettuerà una valutazione professionale della tua situazione. Insieme a te, e se necessario coinvolgendo altri professionisti o servizi, elaborerà un progetto di intervento personalizzato. Questo progetto può includere: Informazioni su diritti e prestazioni economiche (es. bonus, sussidi).

Orientamento verso servizi specifici (es. centri diurni, servizi domiciliari, sportelli di ascolto).

Supporto nella gestione di problematiche abitative o lavorative.

Attivazione di percorsi di aiuto per minori o famiglie in difficoltà.

Supporto psicologico o mediazione familiare, se necessario, tramite invio ad altri professionisti.

Secondo un’analisi dell’ISTAT sull’assistenza sociale dei Comuni, il numero di interventi e la tipologia di beneficiari sono estremamente vari, evidenziando la complessità e la multifunzionalità del ruolo dell’assistente sociale sul territorio. Non esiste una soluzione unica per tutti; l’intervento sarà sempre costruito su misura per la persona.

Conclusione: Richiedere l’aiuto di un assistente sociale è un segno di forza e consapevolezza, non di debolezza. È il primo passo per trovare soluzioni concrete alle difficoltà e per riappropriarsi del proprio benessere. Non esitare a contattare i Servizi Sociali del tuo Comune: sono lì per supportarti e guidarti.

Per maggiori informazioni e per trovare i contatti utili, puoi consultare: