Quando una persona, specialmente se fragile come un anziano o un soggetto con disabilità, deve affrontare un ricovero, spesso entra in gioco una figura professionale fondamentale: l’assistente sociale. L’intervento dei servizi sociali non è un’ispezione, ma un processo di tutela e supporto volto a garantire che il percorso di cura avvenga nel modo migliore e più sicuro possibile. I controlli degli assistenti sociali prima di un ricovero sono finalizzati a una valutazione completa della situazione personale, familiare e ambientale della persona.

L’obiettivo principale è preparare un “atterraggio morbido”, sia che si tratti di un ingresso in ospedale, in una casa di riposo (RSA) o in un’altra struttura residenziale. Questo intervento si basa su un principio cardine: la persona al centro. Come sottolinea il Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali (CNOAS), il servizio sociale professionale ha il compito di “promuovere costanti collegamenti con tutti i servizi extra-ospedalieri, pubblici e privati, in grado di completare l’arco dell’assistenza”.

La Valutazione Multidimensionale: Un’Analisi a 360 Gradi

Il cuore dell’intervento dei servizi sociali è la valutazione multidimensionale, un’analisi approfondita che non si limita all’aspetto sanitario. Questo processo, condotto dall’Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) in cui l’assistente sociale è una figura chiave, esamina diversi ambiti della vita della persona.

Cosa controllano, nel concreto, gli assistenti sociali?

Condizioni abitative e contesto di vita: L’assistente sociale può effettuare una visita domiciliare per verificare se l’ambiente domestico è sicuro e adeguato. Si osserva la presenza di barriere architettoniche, le condizioni igieniche e la generale idoneità dell’abitazione a un eventuale rientro dopo il ricovero.

Rete familiare e sociale: Viene attentamente valutata la rete di supporto della persona. C'è un coniuge, ci sono figli o altri parenti in grado di offrire aiuto? Esistono amici o vicini di casa presenti e disponibili? La solidità di questa rete è cruciale per la sostenibilità del progetto assistenziale. In Italia, secondo dati ISTAT, quasi il 37% degli anziani vive solo o con altri anziani, rendendo questa valutazione ancora più critica.

Situazione economica e autosufficienza: Si analizzano le risorse economiche per capire se la persona è in grado di sostenere eventuali costi legati all'assistenza post-ricovero (come badanti, pasti a domicilio, ecc.). L'assistente sociale informa anche sulle possibili agevolazioni economiche, come l'esenzione dal ticket o altri contributi.

Stato cognitivo e volontà della persona: Un aspetto fondamentale è comprendere lo stato di lucidità e la volontà dell'interessato. Salvo i casi previsti dalla legge, nessun ricovero in struttura può essere imposto contro la volontà della persona. Se l'individuo non è in grado di esprimere un consenso valido, l'assistente sociale può avviare le procedure per misure di protezione giuridica, come la nomina di un amministratore di sostegno.

Il Ruolo nei Ricoveri Complessi e non Volontari

L’intervento si fa ancora più delicato in situazioni di particolare complessità. Per esempio, nel caso di un anziano non autosufficiente, l’assistente sociale funge da mediatore tra l’ospedale, la famiglia e i servizi territoriali per pianificare una dimissione protetta.

Nei casi di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), previsto dalla Legge 833/78, la procedura è molto rigorosa. Se una persona con gravi problemi psichici rifiuta le cure urgenti, un medico propone il TSO. La proposta deve essere convalidata da un medico della struttura sanitaria pubblica e infine il sindaco emette un’ordinanza. In questo iter, i servizi sociali possono essere coinvolti per fornire elementi di valutazione sul contesto sociale e familiare del paziente, anche se il ruolo primario è medico e istituzionale.

L’intervento dell’assistente sociale non è quindi un atto di controllo fine a se stesso, ma una componente essenziale di un processo di cura integrato. Assicura che dietro la patologia si continui a vedere la persona, con i suoi bisogni, i suoi legami e i suoi diritti.

Domande Frequenti (FAQ)

L’assistente sociale può decidere un ricovero contro la mia volontà? No, l’assistente sociale non ha il potere di imporre un ricovero in una struttura residenziale contro la volontà di una persona capace di intendere e di volere. Il consenso informato è un principio fondamentale. Solo in casi specifici di incapacità o di Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) possono essere attivate procedure legali che portano a un ricovero non volontario.

Cosa succede se la mia casa non è ritenuta idonea? Se durante la visita domiciliare l’assistente sociale rileva che l’abitazione non è sicura o adeguata (es. barriere architettoniche, scarsa igiene), non dispone un allontanamento forzato. Proporrà invece un progetto per migliorare la situazione, che può includere aiuti per l’adattamento domestico, assistenza domiciliare o, come ultima soluzione, l’orientamento verso una struttura residenziale.

Devo pagare per l’intervento dell’assistente sociale? Il servizio sociale professionale è un servizio pubblico offerto dai Comuni o dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed è gratuito. L’assistente sociale fornisce consulenza e attiva una rete di servizi. Alcuni di questi servizi attivati (come l’assistenza domiciliare o il ricovero in RSA) possono prevedere una compartecipazione ai costi in base al reddito (ISEE).