Cosa dovresti mangiare al mattino per non ingrassare

Qual è la colazione più sana e al tempo stesso quella che può evitare di farci ingrassare.

I maggiori nutrizionisti consigliano le uova a colazione per mantenere la nostra linea.

L’abitudine di iniziare la giornata con le uova sarebbe la chiave per dimagrire. Inoltre, le uova possono essere preparate in qualsiasi modo.

I nutrizionisti spiegano i benefici delle uova attraverso un alto contenuto di proteine, vitamina B e selenio assicurano che non aumenta il livello di colesterolo nel sangue.

“Le uova sode o alla coque, strapazzate o in camicia, ti aiuteranno a sentirti più pieno più a lungo dei cereali o dei toast“, sottolineano i nutrizionisti, suggerendo di aggiungere cipolle e funghi alle uova strapazzate, poiché il primo ha molti probiotici benefici e il secondo contiene vitamina D.

Anche spinaci, aglio e curcuma possono essere ottime aggiunte. Per coloro che cercano di evitare l’aumento di peso, si raccomanda ovviamente di evitare la pancetta grassa aggiunta alle uova.

“Meglio escludere pasta e dolci a colazione, perché contengono molte calorie e non apportano quasi nessun beneficio all’organismo“, sottolineano.

Con il passare degli anni, fare le giuste scelte alimentari diventa poi ancora più importante per la nostra salute. Frutta e verdura sono benefiche per l’organismo, ma c’è una verdura con foglie verdi che deve essere inclusa nella dieta dopo i 50 anni.

“Se si dovesse scegliere un solo ortaggio, si potrebbe indicare le verdure a foglia verde, in particolare gli spinaci“, afferma l’autrice del libro “The Sports Nutrition Playbook“.

Il motivo si raccomanda gli spinaci alle persone con più di 50 anni è che le verdure a foglia verde sono un’eccellente fonte di nutrienti particolarmente importanti per le persone anziane, vale a dire calcio, vitamina B12 e potassio, come riferisce Eat This, Not That.

“Le persone di età superiore ai 50 anni hanno un maggiore bisogno di nutrienti, in particolare di alcune vitamine e minerali che contribuiscono a un invecchiamento sano. In particolare, hanno bisogno di più calcio per mantenere la densità minerale ossea, più vitamina B12, perché il suo assorbimento di solito diminuisce con l’età e più potassio, la cui mancanza è un problema per tutti“, spiega lo specialista.

Le verdure a foglia verde, compresi gli spinaci, sono in cima alla lista.

Gli esperti sottolineano che le proteine ​​di alta qualità sono un altro importante nutriente a cui dovrebbe essere data la priorità con l’avanzare dell’età per mantenere la massa muscolare. Quando si tratta di importanti nutrienti antietà, gli spinaci hanno un triplo beneficio.

fonte@dcnews