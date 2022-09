Al mattino ecco cosa bere per aumentare le difese immunitarie

Come sappiamo la prima colazione è la più importante della giornata, ma è importante sapere cosa bere per accompagnare il primo pasto.

Uno dei principali consigli degli esperti è quello di bere acqua come prima cosa al mattino. Questo aiuta ad idratare le cellule, poiché l’acqua bevuta a stomaco vuoto viene assorbita più velocemente.

“L’idratazione è una delle chiavi per mantenere il tuo corpo sano e quindi aumentare le tue possibilità di vivere una vita più lunga“, ha affermato Vicky Godfrey, co-fondatrice di DNApal, un servizio di consulenza sullo stile di vita basato sulla genetica di ogni persona.

Anche se non sorprende che l’acqua sia una “chiave” per la longevità, è sorprendente come poche persone bevano i sei-otto bicchieri di liquidi consigliati al giorno.

“Quando ti svegli (dopo un digiuno notturno) bere una grande tazza di acqua a temperatura ambiente è un ottimo modo per riempirti e idratare le tue cellule“, spiega Godfrey.

“Un altro vantaggio di questa routine è che aiuta a bilanciare il sistema linfatico, che è una parte vitale del sistema immunitario“, ha aggiunto.

“Quando la tua funzione immunitaria è forte, c’è un maggiore livello di protezione contro le malattie“.

E per migliorare notevolmente la qualità dell’acqua bevuta a stomaco vuoto, potete aggiungere una fetta di limone.

Uno studio sul Journal of Nutrition and Metabolism ha scoperto che le donne che consumavano limone ogni giorno e lo combinavano con l’esercizio fisico avevano una pressione sanguigna più bassa rispetto a quelle che non consumavano limone.

Il limone è soprattutto una buona fonte di vitamina C, un antiossidante che può ridurre gli effetti dei radicali liberi dannosi.

“I raggi UV del sole sono più sicuri al mattino e gli studi ci dicono che il momento migliore per assorbire la vitamina D è intorno a mezzogiorno” spiegano gli esperti.

Lo studio a cui si fa maggiormente riferimento, pubblicato nel 2008 sulla rivista Advances in Experimental Medicine and Biology, ha mostrato che l’esposizione al sole alle nove del mattino sembrava avere il rischio più basso di provocare il cancro della pelle.

“Per mantenere alti i livelli di vitamina D, puoi anche integrare la tua passeggiata mattutina con cibi che sosterranno i tuoi livelli di vitamina D“, ha aggiunto la signora Godfrey.

Gli alimenti che vengono consigliati includono funghi, tuorlo d’uovo, pesce grasso come salmone, sardine, aringhe o fegato di manzo.

La carenza di vitamina D ha dimostrato di essere un fattore importante nell’accelerare il processo di invecchiamento.